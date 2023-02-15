Постпреди країн ЄС створять спецгрупу з використання заморожених активів для відновлення України

Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС, як очікується, заснує у середу спеціальну робочу групу з використання заморожених в ЄС активів для відновлення України.

В опублікованому раніше проєкті порядку денного засідання Coreper на 15 лютого значиться пункт: "Спеціальна робоча група з використання заморожених та знерухомлених активів для підтримки відновлення України: заснування та мандат. Затвердження".

Як випливає із порядку денного, це затвердження відбудеться без обговорення.

При цьому документ не уточнює належність авуарів, які передбачається використовувати. Проте останнім часом керівники інститутів ЄС неодноразово виступали із заявами про види на заморожені у Європейському союзі російські активи.

Крім того, напередодні позачергового саміту ЄС 9 лютого високопоставлений європейський чиновник повідомив журналістам, що лідери Євросоюзу в рамках обговорення допомоги Україні планували просунутися щодо використання заморожених російських авуарів. Але йдеться, пояснив він, не про їхню конфіскацію.

"Це режим санкцій, а не режим конфіскації. Режим санкцій означає, що ви можете використати гроші, але ви повинні їх повернути, коли зміниться політика", - сказав функціонер ЄС.

"Основне питання: де знаходяться ці активи?", - уточнив він, зазначивши, що дані кошти в сумі, що визначається приблизно 300 млрд євро, розподілені в різних фінансових структурах.

Відповідаючи на запитання, він підтвердив, що ці гроші не можуть бути витрачені безповоротно. "Що можна зробити - це використовувати їх. Отримати прибуток від 300 млрд євро і використати ці кошти для відновлення. (...) Така теорія. Але це має бути зроблено конкретно. Спочатку потрібно виявити ці кошти, отримати доступ до них, визначити механізм (використання)", - заявив представник ЄС.