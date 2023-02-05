Дефіцит е/е знизився через збільшення виробництва та імпорту, обмеження плануються тільки на кілька годин – "Укренерго"

Дефіцит електроенергії дещо знизився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні і все ще недостатній для покриття споживання в повному обсязі, повідомила НЕК "Укренерго".

"Після ремонту в мережу повернулися два блоки на теплових електростанціях. Одночасно один блок виведений в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн", – описала ситуацію "Укренерго" у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі.

Водночас, за даними системного оператора, поступово зростає через посилення морозів споживання електроенергії, більш стрімке зростання якого очікується завтра з початком робочого тижня.

У компанії підтвердили раніше оприлюднену мережевими операторами інформацію про введення лімітів споживання областям тільки на період з 16:00 до 20:00.

Виняток - Київська та Одеська області, де є мережеві обмеження

Зокрема, в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення через масштабну аварію на одній з підстанцій "Укренерго".

У компанії запевнили, що разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго її фахівці розробляють резервні схеми підключення Одеси та прилеглих районів, а ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків аварії та якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

Як повідомлялося, з ранку неділі, щоб уникнути аварій через перевантаження обладнання стабілізаційні відключення запроваджено в Голосіївському, Солом'янському та Печерському районах, а також на Лівому березі столиці. У Київській області обмеження будуть застосовані в Києво-Святошинському районі. Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київської області.

Увечері п'ятниці, а потім вранці суботи на одній і з підстанцій "Укренерго" сталася масштабна аварія, внаслідок якої Одеса і Одеський район були знеструмлені. За даними на вечір, озвученими главою Міненерго Германом Галущенко, третина споживачів була підключена до мережі.