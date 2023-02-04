Економіка

16:16 04.02.2023

"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу в 2023 р на 1 млрд куб. м - глава компанії

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"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу в 2023 р на 1 млрд куб. м - глава компанії

 НАК "Нафтогаз України" ставить за мету збільшити власний видобуток природного газу на 1 млрд куб. м у 2023 році, повідомила компанія з посиланням на голову правління Олексія Чернишова під час його візиту на одну зі свердловин АТ "Укргазвидобування" в Івано-Франківській області.

"Ставимо перед собою амбітну мету – вже цьогоріч "Нафтогаз" повинен збільшити свій видобуток газу на 1 млрд кубометрів", – заявили в НАК в телеграм-каналі в суботу.

Як зазначив глава компанії, цьогоріч у регіоні має з'явитися 12 нових газових свердловин.

"Нових свердловин у регіоні має бути 12. Це плани на поточний рік. Продовжимо розвивати газовидобувну інфраструктуру, щоб і далі забезпечувати блакитним паливом понад 12 мільйонів українських сімей, які отримують газ від "Нафтогазу", - сказав Чернишов.

За його словами, першочерговою метою компанії є створення достатніх резервів газу для успішного проходження вже наступного опалювального сезону 2023-2024 рр.

"У перспективі маємо досягти повної енергетичної незалежності", - наголосив голова правління.

Джерело: https://t.me/NaftogazUA/1117

Теги: #газ #нафтогаз #чернишов

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