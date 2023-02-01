Економіка

14:23 01.02.2023

Внутрішнє виробництво свинини в Україні є прибутковим за ціною до 65 грн/кг, її імпорт наразі не вигідний – голова правління KSG Agro

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Внутрішнє виробництво свинини в Україні є прибутковим за ціною до 65 грн/кг, її імпорт наразі не вигідний – голова правління KSG Agro

Імпорт свинини в Україну за нинішнього фіксованого курсу долара має економічну доцільність за її ціни не нижче 65 грн/кг у живій вазі, тому зараз вигіднішим є вирощування свиней усередині країни.

Якщо ціни на живих свиней перевищать цю позначку, може повторитись ситуація попередніх кількох років, коли українські м'ясокомбінати переробляли переважно імпортне сире м’ясо, розповів власник та голова правління тваринницького холдингу KSG Agro Сергій Касьянов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз конкуренція на українському ринку свинини зменшилася через зупинення роботи багатьох підприємств галузі в Донецькій та Харківській областях через повномасштабне російське вторгнення та тимчасову окупацію частини української території.

Також Касьянов наголосив на прагненні багатьох аграріїв конвертувати надлишок дешевих зернових культур на внутрішньому ринку країни в білок тваринного походження. Для цього вітчизняні господарства активно закуповують поросят та "перетворюють" зерно на свинину, продукт із більшою доданою вартістю.

"Ці процеси тривають і попит на свиней дуже високий, тому що через війну закрилося дуже багато господарств у Донецькій та Харківській області. На сьогоднішній день за фіксованого курсу долара імпорт за ціною менше 65 грн/кг у живій вазі економічно необґрунтований, тому за таких умов в Україні вигідно виробляти свинину", - констатував голова правління KSG Agro.

Також Касьянов наголосив на необхідності для українських виробників свинини конкурувати із європейськими господарствами, які отримують відповідні дотації з бюджету Євросоюзу, тоді як в Україні свинарі позбавлені держпідтримки.

За даними на сайті профільної Асоціації свинарів України, станом на 31 січня 2023 року свинину в живій вазі запропоновано українськими продавцями за 67-69 грн/кг, тоді як 18 січня пропозиції перебували в діапазоні 61-63 грн/кг, а 11 січня – за 63-67 грн/кг.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк становить близько 21 тис. га.

За даними агрохолдингу, він входить до п’ятірки найкращих виробників свинини в Україні.

KSG Agro у 2021 році наростив чистий прибуток у 16 разів порівняно з 2020 роком – до $20,27 млн, виторг – на 44%, до $30,75 млн, водночас збільшив EBITDA удвічі – до $12,28 млн.

Теги: #свинина #ksg_agro

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