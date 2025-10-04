KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування ВПО на свинокомплексі на Дніпропетровщині

KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування переселенців (внутрішньо переміщених осіб) на свинокомплексі на Дніпропетровщині. Про це повідомила пресслужба компанії.

На початку осені 2025 року розпочато реалізацію нового етапу програми працевлаштування вимушених внутрішніх переселенців (ВПО) з прифронтових та зон бойових дій на підприємствах, що входять до складу KSG Agro, в першу чергу – на свинокомплексі на Дніпропетровщині. У зв’язку з розширенням виробництва і створенням нових робочих місць агрохолдинг активізує залучення переселенців. Раніше, в рамках програми за час повномасштабної війни, роботу на свинокомплексі вже отримали 24 особи. Але відтер задіяно саме системний підхід, орієнтований на працевлаштування тих, хто вимушено покинув свої домівки на Сході країни.

За словами директора з персоналу KSG Agro Ірини Паливоди, всі працівники з числа ВПО за рахунок агрохолдингу забезпечуються комфортабельним сучасним службовим житлом з усіма зручностями в місці розташування свинокомплексу, необхідним спецодягом, доставляються на роботу транспортом компанії та отримують безкоштовне харчування в їдальні свинокомплексу протягом робочого дня.

За необхідності, паралельно з роботою, працівники-переселенці проходять безкоштовне навчання з урахуванням фахової специфіки від найкращих досвідчених професіоналів свинокомплексу. При цьому зарплата нових співробітників підприємства, працевлаштованих в межах програми, вища, ніж ринкова.

Програма працевлаштування ВПО KSG Agro поступово набуває все більших масштабів та популярності серед переселенців, які вже працевлаштовуються на свинокомплекс цілими родинами. Так, нещодавно була прийнята на роботу ціла сім’я, евакуйована з Покровська на Донеччині – міста, яке знаходиться на передовій і наразі значною мірою зруйноване, що позбавило його мешканців можливості отримання навіть базових комунальних послуг.

Наразі KSG Agro в межах програми працевлаштування переселенців найбільш зацікавлений в залученні на роботу операторів свинотоварного комплексу, ветеринарного лікаря, техників із штучного запліднення свиней, дезінфекторів та фахівців технічної служби (електрики, слюсарі-ремонтники, водії з досвідом роботи на вантажних авто, оператори-енергетики для КГУ тощо).

Агрохолдинг також запрошує фахівців комбікормового заводу (майстри з ремонту технологічного устаткування, електрики, слюсарі-ремонтники, укладальники сировини та комбікормів та ін.).

«Програма працевлаштування ВПО не лише повністю відповідає стратегії соціальної відповідальності нашого агрохолдингу, яка в воєнний період полягає в забезпеченні продовольчої безпеки країни та підтримці українців, а й дозволяє нам поповнювати кадровий склад професіоналами дефіцитних спеціальностей, - коментує голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. – Ми вже маємо позитивний досвід закриття вакансій за допомогою переселенців, тож впевнений, що вже найближчим часом кількість працевлаштованих нами ВПО зростатиме в геометричній прогресії».