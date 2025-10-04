Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:09 04.10.2025

KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування ВПО на свинокомплексі на Дніпропетровщині

2 хв читати
KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування ВПО на свинокомплексі на Дніпропетровщині

KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування переселенців (внутрішньо переміщених осіб)  на свинокомплексі на Дніпропетровщині. Про це повідомила пресслужба компанії.

На початку осені 2025 року розпочато реалізацію нового етапу програми працевлаштування вимушених внутрішніх переселенців (ВПО) з прифронтових та зон бойових дій на підприємствах, що входять до складу KSG Agro, в першу чергу – на свинокомплексі на Дніпропетровщині. У зв’язку з розширенням виробництва і створенням нових робочих місць  агрохолдинг активізує залучення переселенців. Раніше, в рамках програми за час повномасштабної війни, роботу на свинокомплексі  вже отримали 24 особи. Але відтер задіяно саме системний підхід, орієнтований на працевлаштування тих, хто вимушено покинув свої домівки на Сході країни.

За словами директора з персоналу KSG Agro Ірини Паливоди, всі працівники з числа ВПО за рахунок агрохолдингу забезпечуються комфортабельним сучасним службовим житлом з усіма зручностями в місці розташування свинокомплексу, необхідним спецодягом, доставляються на роботу транспортом компанії та отримують безкоштовне харчування в їдальні свинокомплексу протягом робочого дня.

За необхідності, паралельно з роботою, працівники-переселенці проходять безкоштовне навчання з урахуванням фахової специфіки від найкращих досвідчених професіоналів свинокомплексу. При цьому зарплата нових співробітників підприємства, працевлаштованих в межах програми, вища, ніж ринкова.

Програма працевлаштування ВПО KSG Agro поступово набуває все більших масштабів та популярності серед переселенців, які вже працевлаштовуються на свинокомплекс цілими родинами. Так, нещодавно була прийнята на роботу ціла сім’я, евакуйована з Покровська на Донеччині – міста, яке знаходиться на передовій і наразі значною мірою зруйноване, що позбавило його мешканців можливості отримання навіть базових комунальних послуг.

Наразі KSG Agro в межах програми працевлаштування переселенців найбільш зацікавлений в залученні на роботу операторів свинотоварного комплексу, ветеринарного лікаря,  техників із  штучного запліднення свиней, дезінфекторів та   фахівців технічної служби (електрики, слюсарі-ремонтники, водії з досвідом роботи на вантажних авто, оператори-енергетики для КГУ тощо).

Агрохолдинг також запрошує фахівців комбікормового заводу (майстри з ремонту технологічного устаткування, електрики, слюсарі-ремонтники, укладальники сировини та комбікормів та ін.).

«Програма працевлаштування ВПО не лише повністю відповідає стратегії соціальної відповідальності нашого агрохолдингу, яка в воєнний період полягає в забезпеченні продовольчої безпеки країни та підтримці українців, а й дозволяє нам поповнювати кадровий склад професіоналами дефіцитних спеціальностей, - коментує голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. – Ми вже маємо позитивний досвід закриття вакансій за допомогою переселенців, тож впевнений, що вже найближчим часом кількість працевлаштованих нами ВПО зростатиме в геометричній прогресії».

Теги: #ksg_agro #сергій_касьянов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 03.10.2025
Агрохолдинг KSG Agro сплатив 88,2 млн. грн податків та зборів

Агрохолдинг KSG Agro сплатив 88,2 млн. грн податків та зборів

13:36 13.05.2025
Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

16:57 19.11.2024
Український бізнес під час війни виконує більше функцій, ніж зазвичай – пресконференція

Український бізнес під час війни виконує більше функцій, ніж зазвичай – пресконференція

15:01 27.03.2024
KSG Agro шукає інвесторів для будівництва заводу за $8 млн із переробки матеріалів, що залишилися унаслідок руйнувань у Херсонській області

KSG Agro шукає інвесторів для будівництва заводу за $8 млн із переробки матеріалів, що залишилися унаслідок руйнувань у Херсонській області

12:30 12.05.2023
KSG Agro продовжує проєкти продуктової та медичної підтримки в двох регіонах України

KSG Agro продовжує проєкти продуктової та медичної підтримки в двох регіонах України

13:47 11.08.2022
Старт українського відродження - Лугано

Старт українського відродження - Лугано

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Жіноче лідерство у диджиталі: приєднуйся до Women in Tech 2025 навіть після старту

UKRNAFTA підтримує українців у період відключень світла, розгорнувши 360 «пунктів незламності»

Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

Вперше в Україні: Київський міжнародний університет — майданчик для світового діалогу про біоетику

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

У Києві на території UNIT.City відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»

Американська торговельна палата закликає Уряд України продовжити перехідні періоди для імплементації технічних регламентів REACH та CLP

"Оператор ринку" запускає чергову хвилю навчань за програмою підвищення обізнаності про роботу ринку е/е

"Діти у вогні" — українська прем'єра на Одеському міжнародному кінофестивалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА