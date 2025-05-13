Інтерфакс-Україна
Економіка
13:36 13.05.2025

Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

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Інвестори пролонгували фінансування облігацій KSG Agro на $1,5 млн

Акціонери агрохолдингу KSG Agro із ТОВ "КСГ Дніпро", яке відповідає за рослинницький бізнес, пролонгували фінансування облігацій на півтора року на суму $1,5 млн, повідомила пресслужба агрохолдингу.

"Фінансування приватних облігацій серії "B" компанії "КСГ Дніпро", яка в агрохолдингу KSG Agro відповідає за рослинництво, на суму $1,5 млн рішенням інвесторів продовжено ще на 1,5 року.  На думку акціонерів компанії, це свідчить про довіру інвесторів до операційної діяльності компанії, яка в 2024 році отримала $3,7 млн операційного прибутку", - стверджують в агрохолдингу.

Як розповів голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов, емісія облігацій використовується як дієвий механізм залучення інвестицій  для подальшого динамічного розвитку.

Він підкреслив, що за рахунок залучених через облігації коштів "КСГ Дніпро" проводить оновлення парку агропромислової техніки. Планується у такий спосіб підвищити показники врожайності, зменшити витрати на ремонт за рахунок заміни старої техніки новою, зменшити час простою техніки через поточні та капітальні ремонти, підвищити якість обробки грунтів, що призведе до їх зменшеного зносу, скоротити витрати на експлуатацію техніки.

Як повідомлялося, на початку березня 2025 року власники приватних облігацій  компанії серії "А" "КСГ Дніпро", яка входить до агрохолдингу KSG Agro, на суму $1,5 млн вирішили продовжити їх фінансування ще на півтори року. Тоді ж своєю постановою НКЦПФР узгодила зміни щодо емісії облігацій серії "А" на цю суму.

"Таким чином, 2025 року інвестори пролонгували фінансування облігацій компанії, що входить до агрохолдингу KSG Agro на загальну суму $3 млн", - резюмували в компанії.

Приватний випуск облігацій ТОВ "КСГ Дніпро" номінальною вартістю $1,5 млн серії "В" було зареєстровано НКЦПФР наприкінці серпня 2023 року. Андеррайтером випуску виступило АТ "Таскомбанк".

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк у Дніпропетровській та Херсонській областях становить майже 21 тис. га.

За даними агрохолдингу, він входить до п'ятірки найкращих виробників свинини в Україні. У 2023 році він розпочав реалізацію стратегії "сетецентричності", в рамках якої перейде від розвитку великої локації до ряду дрібніших і розташованих у різних регіонах країни свинарських підприємств.

Теги: #ksg_agro #ксг_дніпро #облігації

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