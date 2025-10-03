У період з 1 січня 2024 р. по 30 червня 2025 р. агрохолдинг KSG Agro сплатив 88,2 млн. грн податків та зборів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Господарства, що входять до складу агрохолдингу KSG Agro, за 1,5 роки - з 1 січня 2024 р. по 30 червня 2025 р. - сукупно сплатили до бюджетів різних рівнів 88,2 млн. грн податків та зборів. При цьому за цей період податкові надходження до державного бюджету України склали 56,4 млн. грн, до місцевих бюджетів - 5,5 млн. грн, податки, повʼязані з працівниками - 26,3 млн. грн.

До загальної суми сплачених податків увійшли:

внески до державного бюджету України - ПДВ та податок на прибуток,

до місцевих бюджетів - податок на майно, оренда/користування майном, місцеві позики,

податки пов’язані з працівниками - податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок.

«Забезпечуючи стабільну роботу підприємств нашого холдингу у воєнний період ми робимо свій внесок у продовольчу безпеку країни, - коментує голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов. - Вважаємо дуже важливим, як би складно не було, стабільно та в повному обсязі виконувати свої податкові зобов’язання, своєчасно - забезпечуючи надходження до бюджетів всіх рівнів. Крім сплати податків, свою соціальну місію вбачаємо в активній співпраці з військовими адміністраціями в місцях присутності на Дніпропетровщині з метою постійної системної допомоги Силам оборони України, а також регіональним медичним закладам».