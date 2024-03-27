KSG Agro шукає інвесторів для будівництва заводу за $8 млн із переробки матеріалів, що залишилися унаслідок руйнувань у Херсонській області

Агрохолдинг KSG Agro розробив проєкт будівництва нового заводу із сортування та переробки наслідків руйнувань у Херсонській області із загальною сумою інвестицій у $8 млн, повідомила пресслужба компанії.

"Реалізація проєкту відбуватиметься у два етапи. Перший - це сортувальна лінія, яка потрібна тому, що перероблятимуть різні матеріали - цеглу, бетон, метал тощо. На першому етапі кінцевою продукцією переробки буде щебінь, який можна потім використовувати в будівництві. На другому етапі методом пресування ми отримаємо пресовані блоки, скажімо, такі як газобетонні стани для будівництва або плитку, яку можна використовувати під час відновлення зруйнованих об'єктів. Такий завод у регіоні дуже потрібен, щоб звільнити херсонські землі від мотлоху, який утворився внаслідок руйнувань від повітряних атак ворога", - процитовано в повідомленні слова голови ради директорів агрохолдингу Сергій Касьянов.

За його інформацією, структура бюджету проєкту загальним обсягом $8 млн складається з двох складових: цех із технологічною лінією для підготовки сміття до переробки - $1,8 млн; цех із виробництва готової продукції - тротуарної плитки та пресованих блоків - $5,5 млн.

Запланований термін реалізації проєкту - 2,5 року. Топменеджмент агрохолдингу вже проводить переговори з міжнародними інвесторами для залучення їх до реалізації проєкту.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових і олійних культур. Його земельний банк становить близько 21 тис. га в Дніпропетровській і Херсонській областях.

За даними агрохолдингу, він входить до п’ятірки найкращих виробників свинини в Україні. У 2023 році він розпочав втілення стратегії "мережецентричності", в рамках якої перейде від розвитку великої локації до низки дрібніших і розташованих у різних регіонах України свинарських підприємств.

Агрохолдинг KSG Agro в січні-вересні 2023 року отримав $1,336 млн чистого прибутку, що майже в 14 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Його EBITDA за три квартали поточного року зросла на 67% - $4,5 млн, а виручка від реалізації - на 16%, до $11,9 млн.