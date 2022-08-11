Старт українського відродження - Лугано

Сергій Касьянов, Голова Ради директорів агрохолдингу KSG Agro

Війна стала жахливою реалією сьогодення….Смертоносні ракетні удари по українським містам приковують нашу увагу до кожної жертви невиправданої нічим російської військової агресії. ЗСУ відважно боронять країну, місцями вдже переходячи в контрнаступ. Одного дня ми переможемо і Україну треба буде відбудовувати. І не лише зруйновані домівки україніцв, а й економіку, інфраструктуру, бізнес, які зазнали колосальних, а подекуди нищівних втрат. Про це йшла мова на міжнародній конференції з відбудови в Лугано (Швейцарія), в якій довелося взяти участь. І, як безспосередній учасник подій,вважаю, що цей захід – дійсно - Старт відродження України.

Останні два тижні лунає багато критики з боку українських експертів щодо як результатів конференції, так і її контенту. Деякі моменти дійсно слід взяти до уваги та зробити висновки, пропрацювати, певна частина обумовлена тим, що чиюсь думку не взяли до уваги. Проте, як людина, налаштована на конструктив (а інакше у бізнесі не можна) я бачу багато позитивів.

По-перше, на конференції було прийнято за основу План відновлення України. Представники понад 40 країн світу і близько 20 міжнародних організацій пообіцяли підтримувати Україну на шляху відновлення після військової агресії рф, підписавши Декларацію Лугано. За даними уряду, План уже зараз оцінюється у 750 млрд доларів. Звичайно – план – це не мертвий документ, а , як зазначено у декларації, напрямок, живий документ що задає напрямок процесу відновлення та забезпезує узгоджену участь багатьох зацікавлених сторін та партнерів. І підписанти зазначили – участь у його подальшому формуванні мають взяти представники бізнесу та громадянського суспільства. Це новий, революційний формат у процесах перемовин щодо міжнародної фінансової допомоги.

По друге, були чітко зазначені принципи міжнародної допомоги – чітка прозорість і звітністьу використанні коштів та продовження реформ – в царинах боротьби с корупцією, реформи судової системи, верховенства права. Тобто, переводячи на просто українську - «розпилити» гроші ні в кого не вийде, бізнес має отримати реальну економічну свободу, яку буде захищено справедлим судом. Як підприємець я вітаю ці принципи і вважаю, що наше суспільство, що дорослішає як громадянське кожен день війни, дійсно забезпечить їх імплементацію.

По-третє, фактично мова йде не про відбудову, а про розбудову інфраструктури, енергетики, промисловості, агросектору. Під час дискусійних панелей конференції йшлося, і це теж знайшло відображення в Декларації Лугано, що відродження економіки має базуватися на модернізаційних засадах, що полягають в запровадженні інновацій в кожній сфері, переходу до зеленої енергетики, продовдженні цифрової трансформації. Вважаю, що Україна після реалізації Плану відбудови має стати європейською країною не тільки за цінностями, а й за економічною вагою.

Ще однією відповіддю критикам конференції в Лугано буде те, що не тільки було визнано, що процес відродження треба починати вже сьогодні - на панелях, і в кулуарах заходу оговорювалася конкретика. Так, конференції було погоджено фінансування проєктів з відбудови в Україні на суму майже у 2 млрд. дол. Обговорювалися і поточні проблеми та шляхи їх вирішення.

Наведу приклад, що стосується агросектору.

Через блокування морських портів українські аграрії зіткнулися з тим, що не можуть у повному обсязі експортувати свою продукцію цим логістичним каналом. Втрати бізнесу від морської блокади з боку агресора оцінюються в десятки мільярдів доларів. І наразі невідомо, наскільки успішні будуть погоджені нещодавно у Стамбулі зелені коридори для українського збіжжя. Отже іншим пріоритетом має стати розширення експортно-логістичного потенціалу. Якщо не має можливості експортувати морем, то маємо розширювати можливості наземного транспорту, який наразі не витримує поток вантажів, значна частка якого раніше йшла морськими портами. Отже маємо вести діалог з західними партнерами, щоб вирішити проблему пропускної спроможності, зокрема, залізничного транспорту. Це в буквальному сенсі питання виживання вітчизняного АПК і завдання влади – створити умови для відновлення й розширення експортного потенціалу, який ворог так відчайдушно намагається знищити. Тобто, в першу чергу треба відновити умови для бізнесу вітчизняного виробника. І тут ми знов повертаємося до можливостей експорту. Саме тому ми разом з Міністерством економіки ініціювали створення в Лугано міжнародний координаційного центру з питань розширення українського експорту. Мета - оперативне вирішення експортних проблем аграріїв українськими відомствами та міжнародними інституціями й партнерами.

Завданням такого центру має стати об‘єднання всіх існуючих на сьогодні можливостей, зокрема, залізничного сполучення, торгового фінансування Швейцарії та інших країн з метою збільшення експорту нашої продукції на міжнародні ринки. Так, нами вже розроблені пропозиції щодо об‘єднання можливостей «Укрзалізниці» та європейських залізничних перевізників, що дозволить збільшити пропускну можливість цього логістичного каналу як мінімум втричі. Крім того, однією з функцій центру стане адаптація трейдингових майданчиків на прикладі Швейцарії, як найбільшого торгівельного майданчика у світі - 35% світової торгівлі зерном (для порівняння: Сингапур -20%, Америка – 15% ), до умов воєнного часу. Як на мене, дуже важливо, що наша ідея створення українського експортного центру у Швейцарії (у Лугано) з метою швидкого збільшення українських експортних поставок вже знайшла підтримку у світі - Світовий банк, ЄБРР, IFC та ін., а також на різних рівнях виконавчої влади в Україні, зокрема, у Мінагрополітиці.

«Шлях в тисячу лі починається з першого кроку», писав Лао-Цзи. І саме таким кроком для .України стала конференція в Лугано. Впевнений, і приватний сектор, і громадянське суспільство, і територіальні громади зараз мають активно включитися як в продовження формування Плану відбудови, так і в вирішення поточних проблем економіки. Як і пропонує Декларація Лугано.