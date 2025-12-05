Пенсії та бюджет-2026: чому держава знову залишає пенсіонерів сам-на-сам із бідністю

Данило Гетманцев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Парламент ухвалив Державний бюджет на 2026 рік. Це безперечно позитивно для усієї держави, однак, на жаль, питання підвищення пенсій, на якому постійно наголошую, у ньому не вирішено. Підготовлений Урядом проєкт бюджету на 2026 рік до другого читання, на жаль, демонструє старі підходи, старі проблеми і стійке небажання реально змінювати систему, яка вже давно тріщить по швах.

Пенсійна система знову залишається у тому самому плачевному стані.

Знову маємо несправедливий розподіл єдиного соціального внеску, тобто коштів, які сплачують працюючі українці. Замість того, щоб направляти ці ресурси на виплати звичайним пенсіонерам, частину коштів знову планують перекидати на:

фінансування спеціальних пенсій;

латання дірок у державному бюджеті (недофінансування на виплати спеціальних пенсій та державних гарантій окремим категоріям пенсіонерів);

підтримку бізнесу (не використані кошти Фонду по безробіттю, який наповнюється за рахунок ЄСВ, вкотре спрямують на підтримку бізнесу - такі проекти мають підтримуватись за рахунок інших джерел).

Навіть попри рекордні надходження ЄСВ у воєнні роки (завдяки високим виплатам військовим), звичайні пенсіонери цього "покращення" не бачать і не побачать.

Індексація залишається під контролем Кабміну — і це означає одне: реального підвищення для більшості пенсіонерів не буде. Уряд зберіг за собою право ручного управління індексацією пенсій. Тобто формула існує, але застосовувати її Кабмін може на власний розсуд, як це відбувається з 2019 року. Індексація за Законом – індексується зарплата, з якої призначена пенсія. Індексація за правилами Уряду – індексується "заморожена" зарплата база на 2017 рік. Як наслідок – переважна більшість пенсіонерів недоотримує належні проіндексовані пенсійні виплати.

За офіційними даними, понад 400 тисяч українців отримують менше встановленого прожиткового мінімуму. А понад 7 мільйонів пенсіонерів живуть на виплати, які вдвічі чи навіть утричі нижчі від того, що потрібно для нормального існування.

Ініціативи депутатів проігноровані. До другого читання народні депутати внесли низку пропозицій до Державного бюджету, які могли бодай трохи підтримати старших людей:

підвищити мінімальні пенсії;

направити невикористані кошти Фонду безробіття до Пенсійного фонду;

збільшити державні дотації на індексацію.

Усе це Уряд відхилив. Тобто реальне зростання пенсій знову відкладено — "до кращих часів".

А як щодо спеціальних пенсій? Тут обережний крок є — але чи буде результат?

Парламент наполіг, що система спеціальних пенсій має змінитися —

потрібно провести перегляд правил їх нарахування та індексації.

Уряд погодився. На словах. Але чи будуть реальні зрушення? Сумніваюсь.

Причина проста: сильний спротив "зацікавлених" органів та персоналій, які десятиліттями живуть у системі привілеїв. Яскравий приклад — спроба переглянути пенсії прокурорів. Навіть найменша ініціатива зустріла шалений тиск і супротив.

Тому обіцяти реформи легко, а от реалізувати — зовсім інша історія.

Підсумок: бюджет-2026 — це не реформа, а продовження стагнації.

Ми знову бачимо: привілеї залишаються, ручний режим індексації — теж, бідні залишаються бідними, пенсійна система поглиблює нерівність, реальні потреби людей — поза пріоритетами.

Поки у нас є бюджет, який не ставить гідну старість у центр державної політики, говорити про соціальну справедливість — важко.

Пенсіонери не хочуть багато. Вони хочуть лише одного — щоб держава, якій вони віддали десятки років праці, не залишила їх на схилі життя за межею бідності. А поки що, на жаль, саме так і відбувається.