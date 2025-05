"Дискусія на тему сплати податків на армію може дуже погано закінчитися", — Данило Гетманцев

Про детінізацію економіки, роботу податкового комітету Верховної Ради, диджиталізацію оподаткування, легалізацію криптовалюти та чи буде підвищення податків у 2025 році розповів в розповів в інтерв’ю СЕО Київстар, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Переглянути випуск можна тут.

Народний депутат вважає, що високий відмоток тіньової економіки в Україні зумовлений тим, що дуже тривалий час існував негласний договір, коли держава толерувала ухилення від податків, а суспільство закривало очі на корупцію.

"Тінь — це не просто ухилення від сплати податків та робота поза правовим полем, це ще й харчова база корупції. Не можна розвиватися економіка, де ти повинен вивчити практику ухилення від оподаткування. Не правильно, коли успішним є хитріший, а не розумніший, або той, хто більше працює. Це хибна модель. З нею не можна миритися, тим більше під час великої війни", — зазначив Гетманцев.

"Коли почалася повномасштабна війна, то виникає питання, чому ти не сплачуєш податки армії, яка захищає твоє життя? Тобто акценти моментально та кардинально змінилися. Тому поступово та дуже складно, але відбувається все ж відхід від того хибного суспільного договору", — сказав Гетманцев.

Народний депутат переконаний, що інших варіантів, окрім перемоги над тінню та корупцією не існує. Що Україна або стане частиною європейської цивілізації, або взагалі припинить існування.

"Це не питання дискусії, це — питання нашого виживання. Якщо у нас вистачить розуму не піддаватися на фейсбучні істерики малограмотних псевдоекспертів та корупціонерів, які їх фінансують, то все буде добре. А якщо ми будемо зараз серйозно обговорювати, чи повинен я платити податки на армію, то, гадаю, така дискусія дуже погано закінчиться", — підкреслив Гетманцев.

Найбільш прозорими галузями в Україні депутат назвав телеком в частині мобільного зв’язку та банківський сектор. Найбільш тіньовими — торгівлю, адже вона зав’язана на контрабанді, та групу підакцізних товарів.

"Через продаж контрабандних товарів без документів, українськи виробники мусять підлаштовуватися під правила, які їм нав'язують контрабандисти. Це найбільша проблема. По групі підакцизних товарів маємо потужний прогрес. Насамперед багато чого зробили за три останні роки, аби вивести з тіні алкоголь. Уявіть собі, в Україні з 2021 по 2024 рік виробництво спирту збільшилося втричі. При тому, що споживацький ринок скоротився. Очевидно, що спирт просто почав литися в білу. Є певний прогрес щодо тютюну, якщо податкова та БЕБ спрацюють, то можна буде дотиснути тінь й у цій галузі", — зазначив Гетманцев.

Також голова парламентського комітету пояснив, що податки — це не тільки про гроші для бюджету, для армії, а й про рівні умови здійснення бізнесу. Адже, якщо в одній юрисдикції можна сплачувати або не сплачувати податки, то сумлінний бізнесмен стає неконкурентоспроможним.

"Я дуже вдячний українському білому бізнесу за тренд започаткований у 2024 році, коли великі компанії почали публічно вимагати від держави провести детінізацію економіки. Власне, це політика, яку я сповідую ще з 2019 року", — підсумував Данило Гетманцев.

OK TALK — це авторський YouТube-канал CEO Київстар Олександра Комарова, куди він запрошує до розмови зіркових гостей, бізнесменів і суспільних діячів. На каналі OK TALK доступно вже понад 30 випусків, серед яких — інтерв'ю з відомими та впливовими українцями, як Тарас Чмут, Ольга Харлан, Михайло Федоров, Томаш Фіала, Тимофій Мілованов, Сергій Фурса та багато інших.