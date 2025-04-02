В Києві презентували збірку "Скарби українського народу" видавництва "Літера ЛТД"

В Києві на широкий загал презентували велику збірку "Скарби українського народу" від видавництва "Літера ЛТД". Серія книг фольклорних записів, зібраних відомим вітчизняним етнографом Гнатом Танцюрою.

Так збірка "Пісні Явдохи Зуїхи" —це майже 1000 народних перлин. Євдокія Зуїха була видатною народною співачкою, носієм унікальної фольклорної традиції. Вона стала однією з ключових постатей у збереженні українських народних пісень, зокрема архаїчних, магічних та обрядових жанрів.

Книга "Українські народні пісні" — це голоси 134 носіїв, що разом творять неповоротну спадщину України.

Завершує серію том "Українські народні казки", опубліковані зі збереженням місцевих говірок з усіх регіонів.

Під час презентації ансамблі виконали деякі пісні зі збірки, а після відбулась панельна дискусія про значення збереження та популяризації фольклору під час війни. Учасники дискусії зійшлися на твердженні, що збереження української культури – це духовний щит в протистоянні із зовнішнім ворогом.

"Фольклор, духовні традиції, наша соціальна спадщина, наша культурна спадщина - вона стоїть на першому місці і вона зшиває нашу націю, тому що ми не просто груба сила, ми не просто воюємо, ми захищаємо те, що робить нас українцями, сьогодні наш захід якраз власне про це", - зазначила співорганізатор заходу Ірина Жигуліна.

"Українська народна пісня дуже популярна серед виконавців, серед творчих колективів, вона лунає також на "Євробаченні", і українська народна пісня не тільки популярна в Україні, а також і за її межами, і молодь зараз дуже цікавиться українською народною піснею, ми даємо інструмент, щоб творчі колективи, композитори, брали матеріал для своєї творчої діяльності", - зазначив директор видавництва "ЛІТЕРА ЛТД" Сергій Макаревич.

Він підкреслив, що мотивом для початку роботи над книгами стало бажання популяризації народної творчості серед молоді та митців.