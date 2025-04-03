Київрада закликала владу скасувати незаконні санкції проти Порошенка, припинити тиск на бойових командирів та місцеве самоврядування

Київрада ухвалила звернення до Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів щодо неприпустимості переслідування опозиції, військових і представників органів місцевого самоврядування. Зокрема, Київрада закликає владу скасувати незаконні санкції проти Петра Порошенка.

«Сьогодні Україна опинилася у найскладнішій ситуації з часів становлення Незалежності. Замість об’єднання всіх сил та засобів для боротьби з російським агресором влада займається руйнуванням демократичних процесів всередині країни. Під удар влади потрапила українська опозиція, офіцери Збройних Сил України та представники місцевого самоврядування», – йдеться в документі.

«Триває політично мотивоване переслідування лідера опозиції Петра Порошенка, проти якого РНБО за прямою вказівкою Банкової запровадила ганебні і незаконні санкції. Санкції проти Порошенка – це удар в першу чергу по війську, а також серйозний удар по єдності України у воєнний час. Це свідчення того, що влада з головою занурилася у процес підготовки до нечесних виборів і зачистки усіх опонентів. Такі дії суперечать демократичним принципам та підривають довіру міжнародних партнерів до України, що негативно впливає на євроінтеграційні процеси та гальмує наш шлях до ЄС», – наголошують депутати Київради.

«Суспільство стало свідком цькування неугодних бойових генералів, на яких влада намагається злити усі свої прорахунки. А постійне втручання у роботу органів місцевого самоврядування переросло від банального позбавлення громад фінансових ресурсів, зокрема, ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів. Така політика центральної влади ставить під загрозу існування демократії та скочує нашу державу в повну диктатуру», – зауважують у Київраді.

Депутати Київської міської ради вимагають:

припинити політичне переслідування опозиції. Зокрема, П’ятого Президента Петра Порошенка, зняти усі незаконні санкції щодо нього.

припинити переслідування українських військових та судилища над офіцерами. А також збільшити фінансування армії саме через передачу коштів ПДФО безпосередньо бригадам.

зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їхнього виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, міських голів, обраних народом.

«Спроби узурпації влади тільки руйнують єдність і поглиблюють кризу всередині країни», – наголошують у Київраді.