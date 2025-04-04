Новий продукт від ПУМБ: Оплата частинами, яка доступна будь-де у світі

Банк презентує новий кредитний сервіс "Частинами WORLD", що зробить онлайн-шопінг ще доступнішим та вигіднішим на українських та міжнародних сайтах. Тепер товари з Amazon, Modivo, eBay, Next та багатьох інших українських і міжнародних маркетплейсів доступні у розстрочку «Частинами WORLD»!

«Частинами WORLD дозволяє вигідно купувати в розстрочку в Україні та за її межами всього за кілька кліків. Розширюємо можливості використання кредитних продуктів банку для будь-яких потреб клієнта на улюблених платформах», – зазначає Дмитро Поліщук, керівник роздрібного бізнесу ПУМБ.

Для кого буде корисним продукт «Частинами WORLD»?

Багато хто звик купувати в оплату частинами в українських маркетплейсах, але що робити, якщо:

є бажаний товар за кращою ціною за кордоном або в локальному інтернет-магазині, але там немає оплати частинами?

хотіли оформити оплату частинами, але продавець збільшує ціну на розстрочку та тепер шукаєте інші варіанти?

вам потрібен товар з сайту, який не співпрацює з банками?

Для цього ПУМБ пропонує рішення – «Частинами WORLD»!

Як це працює:

Купуйте на будь-якому офіційному сайті, де є оплата карткою, всього у кілька кліків через мобільний застосунок банку.

Отримуйте розстрочку до 24 місяців без першого внеску у день купівлі

Як оформити покупку?

1) Завантажте застосунок ПУМБ

2️) Оберіть сервіс «Частинами WORLD» у розділі «Кредити»

3️) Виконайте прості вказівки з варіантів оформлення послуги

4️) Виберіть термін розстрочки та оплатіть покупку грошима, які надійдуть на вашу картку від ПУМБ

Більше деталей про продукт та як їм користуватися читайте тут.

Купуйте будь-де у світі з «Частинами WORLD» від ПУМБ!