Новий продукт від ПУМБ: Оплата частинами, яка доступна будь-де у світі
Банк презентує новий кредитний сервіс "Частинами WORLD", що зробить онлайн-шопінг ще доступнішим та вигіднішим на українських та міжнародних сайтах. Тепер товари з Amazon, Modivo, eBay, Next та багатьох інших українських і міжнародних маркетплейсів доступні у розстрочку «Частинами WORLD»!
«Частинами WORLD дозволяє вигідно купувати в розстрочку в Україні та за її межами всього за кілька кліків. Розширюємо можливості використання кредитних продуктів банку для будь-яких потреб клієнта на улюблених платформах», – зазначає Дмитро Поліщук, керівник роздрібного бізнесу ПУМБ.
Для кого буде корисним продукт «Частинами WORLD»?
Багато хто звик купувати в оплату частинами в українських маркетплейсах, але що робити, якщо:
- є бажаний товар за кращою ціною за кордоном або в локальному інтернет-магазині, але там немає оплати частинами?
- хотіли оформити оплату частинами, але продавець збільшує ціну на розстрочку та тепер шукаєте інші варіанти?
- вам потрібен товар з сайту, який не співпрацює з банками?
Для цього ПУМБ пропонує рішення – «Частинами WORLD»!
Як це працює:
- Купуйте на будь-якому офіційному сайті, де є оплата карткою, всього у кілька кліків через мобільний застосунок банку.
- Отримуйте розстрочку до 24 місяців без першого внеску у день купівлі
Як оформити покупку?
1) Завантажте застосунок ПУМБ
2️) Оберіть сервіс «Частинами WORLD» у розділі «Кредити»
3️) Виконайте прості вказівки з варіантів оформлення послуги
4️) Виберіть термін розстрочки та оплатіть покупку грошима, які надійдуть на вашу картку від ПУМБ
Більше деталей про продукт та як їм користуватися читайте тут.
Купуйте будь-де у світі з «Частинами WORLD» від ПУМБ!