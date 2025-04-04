Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

13:32 04.04.2025

Новий продукт від ПУМБ: Оплата частинами, яка доступна будь-де у світі

2 хв читати

Банк презентує новий кредитний сервіс "Частинами WORLD", що зробить онлайн-шопінг ще доступнішим та вигіднішим на українських та міжнародних сайтах.  Тепер товари з Amazon, Modivo, eBay, Next та багатьох інших українських і міжнародних маркетплейсів доступні у розстрочку «Частинами WORLD»!

 «Частинами WORLD дозволяє вигідно купувати в розстрочку в Україні та за її межами всього за кілька кліків. Розширюємо можливості використання кредитних продуктів банку для будь-яких потреб клієнта на улюблених платформах», – зазначає Дмитро Поліщук, керівник роздрібного бізнесу ПУМБ.

Для кого буде корисним продукт «Частинами WORLD»?

Багато хто звик купувати в оплату частинами в українських маркетплейсах,  але що робити, якщо:

  • є бажаний товар за кращою ціною за кордоном або в локальному інтернет-магазині, але там немає оплати частинами?
  • хотіли оформити оплату частинами, але продавець збільшує ціну на розстрочку та тепер шукаєте інші варіанти?
  • вам потрібен товар з сайту, який не співпрацює з банками?

Для цього ПУМБ пропонує рішення – «Частинами WORLD»!

Як це працює:

  • Купуйте на будь-якому офіційному сайті, де є оплата карткою, всього у кілька кліків через мобільний застосунок банку.
  • Отримуйте розстрочку до 24 місяців без першого внеску у день купівлі

Як оформити покупку?

1) Завантажте застосунок ПУМБ
2️) Оберіть сервіс «Частинами WORLD» у розділі «Кредити»
3️) Виконайте прості вказівки з варіантів оформлення послуги
4️) Виберіть термін розстрочки та оплатіть покупку грошима, які надійдуть на вашу картку від ПУМБ

Більше деталей про продукт та як їм користуватися читайте тут.  

Купуйте будь-де у світі з «Частинами WORLD» від ПУМБ!

Теги: #пумб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 02.04.2025
Ще доступніше, ще зручніше: нові умови розстрочки від ПУМБ

Ще доступніше, ще зручніше: нові умови розстрочки від ПУМБ

18:45 01.04.2025
ПУМБ і "Тімак Агро Україна" оновили програму кредитування добрив під врожай 2025р.

ПУМБ і "Тімак Агро Україна" оновили програму кредитування добрив під врожай 2025р.

15:38 24.03.2025
ВИПРАВЛЕНА: Укрексімбанк закривають два відділення, ПУМБ – один розрахунково-касовий центр

ВИПРАВЛЕНА: Укрексімбанк закривають два відділення, ПУМБ – один розрахунково-касовий центр

14:26 18.03.2025
ПУМБ запускає акційний депозит “Дохідний ПЛЮС” із підвищеними ставками

ПУМБ запускає акційний депозит “Дохідний ПЛЮС” із підвищеними ставками

12:32 03.02.2025
Колаборація ПУМБ та Аврора: 3% кешбеку на всі покупки

Колаборація ПУМБ та Аврора: 3% кешбеку на всі покупки

15:45 30.01.2025
Застосунок ПУМБ – всі рішення для міжнародних переказів

Застосунок ПУМБ – всі рішення для міжнародних переказів

14:40 23.01.2025
Більше «вигоди» у застосунку ПУМБ

Більше «вигоди» у застосунку ПУМБ

16:54 26.12.2024
15 ветеранських бізнесів отримали гранти від ПУМБ за підсумками освітньо-грантової програми «Жити назустріч»

15 ветеранських бізнесів отримали гранти від ПУМБ за підсумками освітньо-грантової програми «Жити назустріч»

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Київрада закликала владу скасувати незаконні санкції проти Порошенка, припинити тиск на бойових командирів та місцеве самоврядування

БО "Благодійний фонд All4Ukraine спільно з партнерами у Чеській Республіці та Словацькій Республіці запустили закордонну кампанію "Амуніція для України"

У Києві відбудеться Форум екоіндустріальних парків 2025: повоєнне відновлення України через сталу економіку

24 компанії приєдналися до спільноти Київської ТПП

В Києві презентували збірку "Скарби українського народу" видавництва "Літера ЛТД"

"Берегиня людства": у Києві відзначили міжнародною премією видатних жінок, які змінюють світ

Moneyveo – лідер фінтеху за версією FinAwards 2025

У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

Заява партії "Європейська солідарність"

У Київській ТПП обговорили юридичні аспекти відшкодування збитків, спричинених військовою агресією РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА