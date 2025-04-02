Ще доступніше, ще зручніше: нові умови розстрочки від ПУМБ

Потрібно обслуговувати авто, оновити гардероб або купити подарунки дитині? Чи хочете оплатити навчання, пройти чек-ап у клініці чи зробити довгоочікуваний ремонт?

Усе це та багато інших потреб можна легко закрити з "Гроші в розстрочку" від ПУМБ!

А тепер ще вигідніші умови від банку:

✔ До 200 000 грн – на картку для будь-яких ваших потреб

✔ Комісія лише 1,99% на місяць на термін 3, 6 або 9 місяців

✔ Комісія 2,99% щомісяця на термін 12 та 24 місяці

✔ Жодних комісій за зняття готівки та перекази на картки інших банків

✔ При достроковому погашенні розстрочки на 3, 6 або 9 місяців комісія сплачується за весь термін угоди, на який вона оформлена

✔ Для розстрочки на 12 та 24 місяці комісія сплачується за фактичний термін користування

Для тих, хто отримує зарплату на картку ПУМБ – також ще вигідніші умови:

Зарплатні клієнти ПУМБ отримують "Гроші в розстрочку" на 12 або 24 місяці під 2,59% замість 2,99% щомісячної комісії!

Оновлені умови від банку стосуються лише нових договорів "Гроші в розстрочку".

Нові умови кредитування будуть доступні всім клієнтам. Якщо умови не відображаються в застосунку ПУМБ, оновіть його до останньої версії в App Store чи Google Play.

Користуйтесь розстрочкою від ПУМБ на все, що вам треба – вигідно, зручно та без зайвих переплат!

👉 Оформити "Гроші в розстрочку" – легко в застосунку ПУМБ!