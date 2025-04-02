Ще доступніше, ще зручніше: нові умови розстрочки від ПУМБ
Потрібно обслуговувати авто, оновити гардероб або купити подарунки дитині? Чи хочете оплатити навчання, пройти чек-ап у клініці чи зробити довгоочікуваний ремонт?
Усе це та багато інших потреб можна легко закрити з "Гроші в розстрочку" від ПУМБ!
А тепер ще вигідніші умови від банку:
✔ До 200 000 грн – на картку для будь-яких ваших потреб
✔ Комісія лише 1,99% на місяць на термін 3, 6 або 9 місяців
✔ Комісія 2,99% щомісяця на термін 12 та 24 місяці
✔ Жодних комісій за зняття готівки та перекази на картки інших банків
✔ При достроковому погашенні розстрочки на 3, 6 або 9 місяців комісія сплачується за весь термін угоди, на який вона оформлена
✔ Для розстрочки на 12 та 24 місяці комісія сплачується за фактичний термін користування
Для тих, хто отримує зарплату на картку ПУМБ – також ще вигідніші умови:
Зарплатні клієнти ПУМБ отримують "Гроші в розстрочку" на 12 або 24 місяці під 2,59% замість 2,99% щомісячної комісії!
Оновлені умови від банку стосуються лише нових договорів "Гроші в розстрочку".
Нові умови кредитування будуть доступні всім клієнтам. Якщо умови не відображаються в застосунку ПУМБ, оновіть його до останньої версії в App Store чи Google Play.
Користуйтесь розстрочкою від ПУМБ на все, що вам треба – вигідно, зручно та без зайвих переплат!
👉 Оформити "Гроші в розстрочку" – легко в застосунку ПУМБ!