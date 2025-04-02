У Києві відбудеться Форум екоіндустріальних парків 2025: повоєнне відновлення України через сталу економіку

У четвер, 10 квітня 2025 року з 9:30 до 19:00 у Києві відбудеться другий Форум екоіндустріальних парків, який збере провідних представників влади, бізнесу та експертів для обговорення ключових стратегій та рішень щодо впровадження моделей циркулярної сталої економіки в контексті повоєнного відновлення України.

Захід високого рівня проходитиме в рамках реалізації проєкту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) «Глобальна програма екоіндустріальних парків ІІ – Україна: національний компонент», що впроваджується за підтримки Уряду Швейцарії через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) у співпраці з Міністерством економіки України.

Мета форуму – об’єднати зусилля для прискорення розвитку екоіндустріальних парків в Україні, що стануть рушійною силою економіки нового покоління, поєднуючи промисловий розвиток із принципами зеленої економіки.

Ключові теми форуму включатимуть:

Розвиток політики у сфері екоіндустріальних парків в Україні

Стратегічні фінансові механізми для сталого промислового розвитку

Глобальні найкращі практики та успішні приклади впровадження

Готовність українського бізнесу до впровадження принципів екоіндустріальних парків

У відкритті форуму та роботі дискусійних панелей візьмуть участь представники уряду України, Верховної Ради України, представники Посольства Швейцарії, ЮНІДО та інших міжнародних організацій та понад 30 провідних міжнародних і українських експертів, лідерів бізнес-спільнот.

«Відбудова України — це шанс створити економіку нового покоління інтегровану в європейський економічний простір. Екоіндустріальні парки можуть стати її рушійною силою, поєднуючи промисловий розвиток із принципами циркулярної економіки. Проте успіх залежить від правильного вибору моделей і політик, і це спільний виклик для влади та бізнесу. Лише об'єднанні зусилля сприятимуть створенню промислових екосистем, що стануть локомотивами сталого зростання», - зазначає Координатор з промислового розвитку ЮНІДО Крістіан Сьюзен.

В рамках форуму буде можливість нетворкінг з ключовими стейкхолдерами, які формують майбутнє сталого промислового розвитку в Україні. Також на форумі відбудеться урочиста церемонія нагородження найуспішніших екоіндустріальних парків України 2025.

Для участі на у форумі як представник ЗМІ зареєструйтесь за посиланням: https://forms.gle/WS6Hhks5Gm1qyaDfA

Зареєструватися як учасник форуму: bit.ly/4c3kIsw

Реєстрація триває до 12:00 7 квітня 2024 року. Після завершення реєстрації зареєстрованим представникам ЗМІ надійде підтвердження реєстрації з місцем проведення форуму та деталями форму.

За додатковою інформацією звертайтеся: за мейлом [email protected] або телефоном +380976844142

Довідка:

Проєкт GEIPP Україна є частиною Глобальної програми екоіндустріальних парків (GEIPP), яка реалізується ЮНІДО в семи країнах і фінансується Урядом Швейцарії через Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Основним бенефіціаром проєкту є Міністерство економіки України. Проєкт стартував у 2020 році.

Основна мета проєкту — продемонструвати життєздатність і переваги підходів у рамках моделі екоіндустріального парку (ЕІП) для збільшення продуктивності ресурсів і покращення економічних, екологічних і соціальних показників бізнесу, таким чином сприяючи інклюзивному та сталому промисловому розвитку в Україні.

Більше про проєкт можна дізнатися тут: https://geipp-ukraine.org/

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер