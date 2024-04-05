Півроку керованого гнучкого курсу  - перші підсумки

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

Мало хто звернув увагу, але у нас тут нещодавно був невеликий «ювілей». Півроку тому, з 3 жовтня 2023 року, НБУ відмовився від фіксованого курсу, запровадженого із початком війни, і перейшов до нового режиму курсоутворення - «керованої гнучкості». Отже, підіб’ємо перші підсумки:

Офіційний курс

За жовтень 2023 - березень 2024 року середній офіційний курс гривні до долара склав 37,26 грн/дол., в тому числі у березні – 38,66 грн/дол.

За середньомісячним офіційним курсом гривня девальвувала:

За березень 2024 року – на 1,8% (до лютого 2024 року)

(до лютого 2024 року) За 3 місяці з початку року – на 4,1 % (березень 2024 до грудня 2023 року)

(березень 2024 до грудня 2023 року) За час після переходу до керованої гнучкості – на 5,4% (до фіксованого курсу 36,57 грн/дол).

Інтервенції НБУ

Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу за 6 місяців після відв’язки від фіксованого курсу склав 15,17 млрд. дол. У середньому - 2,53 млрд. дол. на місяць. Це на 13% більше ніж середньомісячні інтервенції на етапі фіксації курсу (2,24 млрд.дол.).

Інтервенції на підтримку курсу у перші місяці були більшими: сягнувши 9,34 млрд.дол. у ІV-му кварталі 2023 року, що трохи не дотягнуло до рекорду II кварталу 2022 року (9,52 млрд.дол.). У І-му кварталі 2024 року вони скоротились на 40% до 5,83 млрд. дол. (в т.ч. у березні – до 1,79 млрд.дол.).

Валютний міжбанк (без НБУ)

Обсяг купівлі – продажу валюти банками на міжбанку (без НБУ) збільшився більш ніж удвічі до 2,02 у середньому за останні 6 місяців (тоді як за 19 місяців фіксації курсу він складав 0,93 млрд. дол./міс). В тому числі у березні цей показник сягнув 2,54 млрд. дол., що є максимумом із початку війни Це позитивна тенденція, яка свідчить про поступове розширення пропозиції валюти на міжбанку після відв’язки від фіксованого курсу (поза інтервенціями НБУ). Нагадаю до війни обсяги торгівлі валютою банками на міжбанку, коли той був близький до самобалансування, складали близько 10 млрд. дол.

Населення

Чистий попит на валюту з боку населення суттєво посилився. Цьому додатково сприяло скасування з грудня 2023 року всіх обмежень для банків та небанківських фінансових установ на обсяги продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Тому порівнювати з етапом фіксації не дуже коректно.

У цілому після відв’язки від фіксованого курсу чиста купівля валюти населенням на готівковому і безготівковому ринку склала майже 4,89 млрд. дол . або 0,82 млрд. дол. на місяць. Варто відмітити, що сальдо чистого продажу валюти населенню у березні скоротилось до 0,58 млрд. дол. Це найменше значенням після відмови від фіксації, що може свідчити про певну стабілізацію валютних очікувань.

Отже, які висновки:

Після відв’язки від фіксованого курсу гривня девальвувала, але помірно. Темпи девальвації у 2024 році дещо прискорились. Якщо у IV кварталі 2023 року за середньомісячним офіційним курсом гривня девальвувала проти американського долара на 1,4% (при цьому у жовтні – листопаді вона взагалі посилювалась), то у І-му кварталі 2024 року ослабла на 4,1%.

Частково це пов’язано із неритмічним виділенням зовнішнього фінансування, левова частка якого надійшла ближче до кінця березня. Це погіршувало валютні очікування і стримувало валютні інтервенції НБУ на підтримку курсу (порівняно із першими місяцями дії нового режиму).

Попит на валюту з боку населення очікувано збільшився, але свій вплив мала валютна лібералізація.

Однозначно позитивним наслідком переходу до керованої гнучкості стало розширення пропозиції валюти на міжбанку. До самобалансування останнього ще далеко, але це рух у вірному напряму.

В цілому ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Звісно ризики для валютної стабільності, підживлювані дефіцитом зовнішньої торгівлі і невизначеністю щодо значної частини зовнішнього офіційного фінансування, залишаються на порядку денному. Утім, буде вірним і те, що поточний рівень резервів і валютні обмеження дозволяють НБУ «керувати гнучкістю» курсу (збільшувати його волатильність) з позиції сили, що і відбувалось останні півроку.