Defence.City – нова екосистема для забезпечення розвитку вітчизняного ОПК

Данило Гетманцев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Запуск спеціального режиму економічної діяльності для цієї галузі Президент В.Зеленський анонсував ще на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій восени 2023 року.

Однак надалі це завдання загубилось десь в бюрократичних кабінетах попри те, що для нас це не просто одне з важливих питань, а запорука виживання держави.

Певні рішення приймались і раніше, як-то запровадження податкових пільг на ввезення комплектуючих для виробництва зброї, автотранспорту для потреб ЗСУ чи оптичного волокна, запуск минулого року програми пільгового кредитування підприємств галузі шляхом зменшення відсоткової ставки за позиками.

Однак бракувало системних, довгострокових рішень, які б дозволили підтримати галузь, забезпечити її тривалий розвиток, масштабування виробництва та впровадження інноваційних рішень, які на першому етапі дозволять підвищити рівень обороноздатності держави та збільшити частку вітчизняних озброєння та військової техніки (ОВТ) у Сил безпеки та оборони (наразі це близько 40%, мета на найближчий час – не менше 50%), а у подальшому – просуватимуть передові військові технології на світовий ринок зброї, який як мінімум у найближче десятиліття матиме дуже високу динаміку зростання.

Тому разом із колегами по парламенту подав пакет законопроектів про спеціальний режим економічної діяльності Defence.City, основна частина якого була підтримана Верховною Радою минулого тижня у першому читанні.

Що передбачає пакет Defence City

Формування, ведення та актуалізації Переліку підприємств ОПК, для яких виробництво ОВТ є ключовим видом діяльності, що генерує левову частку доходу, і які через це отримають певні преференції від держави. Підприємства, включені до Переліку, отримають такі додаткові стимули:

податкові пільги - звільнення до 1 січня 2036 року від:

- податку на прибуток підприємств за умови його реінвестування протягом наступного року (на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій тощо) та без права виплати дивідендів (крім дивідендів на користь держави);

- земельного податку;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- екологічного податку.

Важливо, що ці преференції також зберігають право для підприємства, включеного до Переліку, на користування усіма іншими нині діючими пільгами (зокрема, з ПДВ, з податку на доходи фізичних осіб на додаткове благо у зв’язку з проживанням працівників у наданому роботодавцем житлі внаслідок релокації підприємства, права на застосування прискореної амортизації тощо).

Виключення з Переліку через порушення умов перебування в ньому є підставою для нарахування та сплати податкових зобов’язань та штрафних санкцій у повному обсязі за весь період.

спрощення митних процедур; запровадження спрощеної процедури отримання дозволу для експорту технологій військового призначення

Експортер, включений до Переліку, має право здійснювати експорт технологій військового призначення з метою виготовлення виробів військового призначення за межами України. Експорт технологій військового призначення розпочинається після отримання дозволу, який видається Держекспортконтролем, за спрощеною процедурою, а також за умови сплати ліцензійного збору.

можливість встановлення Національним банком України особливостей здійснення валютних операцій та валютного нагляду щодо юридичних осіб, включених до Переліку; додатковий захист інформації про підприємства ОПК

Зазначені у Єдиному державному реєстрі відомості про юридичних осіб, включених до Переліку, є не підлягають відображенню у відкритому доступі.

Юридичні особи, включені до Переліку, оприлюднюють звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення.

надання підтримки для релокації підприємств шляхом створення інфраструктури за рахунок надходжень від податку на доходи фізичних осіб, сплаченого платниками, що включені до Переліку.

Є ще один законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу, обговорення якого триває.

Я вдячний усім, хто долучився до підготовки пакету законопроектів Defence.City, зокрема підприємствам оборонно-промислового комплексу, профільним асоціаціям, представникам експертної спільноти.

З метою його подальшого удосконалення запрошую усіх бажаючих взяти участь в доопрацюванні проектів, подавати свої пропозиції, адже усі ми зацікавлені у тому, щоб запропонувати нашій ключовій нині галузі найкращі умови для подальшої роботи.

Весь цей комплекс запропонованих заходів підтримки має створити передумови для довгострокового розвитку оборонно-промислового комплексу.

Він показав просто вражаючу динаміку, відштовхнувшись від 1 млрд. доларів виробництва в останній перед повномасштабним вторгненням 2021 рік, і сягнувши нині вже 35 млрд. доларів з перспективою збільшення у найближчі роки до 45-50 млрд. доларів.

Торік внесок вітчизняних зброярів у загальне зростання ВВП на 2,9% – становив 1,27%, тобто майже половину.

А із системною підтримкою в рамках Defence.City, разом із масштабуванням програми пільгового кредитування галузі та збереженням високого і стабільного рівня державного оборонного замовлення на повне переозброєння ЗСУ сучасними зразками військової техніки частка ОПК може стати ще більшою.

Маємо також розширювати співробітництво з оборонними підприємствами держав-союзниць, поступово переходячи від стадії обслуговування та ремонту переданої нам техніки до її виробництва та виготовлення комплектуючих до неї з поступовим збільшенням локалізації кінцевого продукту, а далі – до модернізації та створення продуктів вже нового покоління, які поєднуватимуть традиційні види озброєння та військової техніки із сучасними високотехнологічними рішеннями.