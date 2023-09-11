Місцеві бюджети стабільно перевиконуються

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

За даними міністерства фінансів, у січні – серпні 2023 року до з агального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 300,9 млрд. грн.

Річний план по доходах загального фонду на 1 вересня виконано на 75,8% (при нормі на цей період – 66,7%).

Проти аналогічного періоду 2022 року доходи зросли на 22,4% (+55,2 млрд. грн.).

Області - лідери по приросту доходів у порівнянні з минулим роком - незмінні: Київська (+42%), Житомирська (+40,3%), Чернігівська (+37,5%), Закарпатська (+37,4%), Черкаська (+35,8%). Загалом приріст демонструють усі регіони окрім 4-х областей, в яких тривають активні бойові дії: Луганська (-62,6%), Херсонська (-30,6%), Донецька (-4,4%) та Запорізька (-3,5%).

Так само не змінюється і основна причина зростання доходів і перевиконання місцевих бюджетів – ПДФО з грошового забезпечення військових. За 8 місяців ПДФО з військових склав 67,9 млрд. грн., що на 54,3% (+23,9 млрд.грн.) більше проти аналогічного періоду минулого року. ПДФО з військових забезпечив 43% приросту доходів місцевих бюджетів по загальному фонду за цей період.

Зростання військового ПДФО демонстрували всі регіони, окрім Луганської області (-52,6%). Найбільше такі доходи зросли у Закарпатській, Донецькій, Київській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській областях (збільшення від 1,7 до 2 раз).

Розподіл військового ПДФО між державним і місцевими бюджетами буде одним з найгарячіших питань проекту бюджету – 2023, що буде спрямовано в парламент вже за тиждень. Позиція місцевого самоврядування "залишити як є", але обмежити використання 70% військового ПДФО витратами на безпеку і оборону з місцевих бюджетів (для цього такі видатки потрібно "легалізувати"). Ця позиція, наскільки мені відомо, не підтримується Міністерством фінансів.

Додам від себе, оскільки неодноразово піднімав цю тему. Це дійсно непросте питання пошуку балансу між зростаючими потребами оборони та забезпеченням фінансової бази місцевого самоврядування. Є чимало гідних прикладів допомоги ЗСУ з боку територіальних громад, але ще більше прикладів недоцільних закупівель за кошти їх бюджетів. Враховуючи це, а також очікування продовження війни наступного року, вважаю, що баланс зараз зміщено у бік централізації видатків на оборону. Утім, розумію, що є територіальні громади, зокрема у прифронтових регіонах, які можуть суттєво постраждати від вилучення військового ПДФО. І це вже завдання Мінфіну, який зводить державний бюджет, в тому числі у частині міжбюджетних відносин, підтримати такі громади за рахунок додаткової дотації або субвенції.