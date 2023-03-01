За 2 місяці з початку року уряд розмістив військових облігацій більш ніж на 100 млрд. грн.

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

На аукціоні 28 лютого 2023 року до держбюджету залучено 13,77 млрд. грн., що є другим кращим показником з початку року. Уперше розміщено ОВДП із обігом 980 днів (2,7 року) – це найдовші облігації, випущені від початку війни.

Загалом за січень - лютий через первинні розміщення і дорозміщення ОВДП залучено 101,1 млрд. грн., погашено ОВДП - на 41,1 млрд. грн. Чисте залучення на фінансування дефіциту бюджету склало 60 млрд. грн/ 30 млрд. грн на місяць.

Головним покупцем залишаються банки, портфель ОВДП яких з початку року збільшився на 9% (+44 млрд. грн., без врахування останнього аукціону), тоді як минулого року з початку війни він скоротився на 10% (+56 млрд. грн.)

Отже, ринок військових ОВДП продовжує пожвавлюватись. Це позитивна тенденція:

По-перше, військові ОВДП є вагомим джерелом покриття бюджетних видатків, в тому числі на безпеку і оборону, забезпечуючи наразі ≈ третину фінансування бюджету. Нагадаю за підсумками січня, податки і неподаткові надходження закрили лише ¾ потреби в оборонних видатках, які ми фінансуємо із власних джерел. Решту добирали якраз за рахунок військових ОВДП.

По-друге, маємо зниження інфляційного тиску. Минулого року еквівалентну суму в місяць «друкував» НБУ, який викуповував військові облігації напряму у мінфіну, а зараз вона залучається на ринкових умовах. Тоді це створювало значний профіцит ліквідності банків, посилювало тиск на ціни і обмінний курс, а зараз навпаки сприятиме зменшенню інфляційно - девальваційних ризиків через відмову від емісійного фінансування і зменшення навісу банківської ліквідності. Більш детально тут (https://t.me/getmantsevdanil/4286).

По-третє, підняття норм резервування за вкладами на вимогу і пере-направлення частини профіциту ліквідності з депозитних сертифікатів в ОВДП покращує строковість як ресурсної бази, так активів банків. Для банків це більш стійка бізнес - модель у середньо-строковій перспективі. Для економіки кредитування бюджету банками є також більш продуктивним використанням вільної ліквідності, ніж її накопичення на депозитних сертифікатах. Принаймні частина грошей, що надійде за каналом ОВДП буде витрачена на купівлю товарів, послуг, капітальні видатки, що підтримує відновлення. Звісно наступним кроком – після проведення НБУ стресс-тестів весною і з’ясування повної картини по кожному банку– має стати поступове нарощування банківського кредитування.

По - четверте, що не менш важливо, маємо ще один приклад ефективної координації бюджетної і монетарної політики. НБУ пішов на підняття норм обов’язкових резервів за вкладами на вимогу, дозволивши формувати частину таких резервів за рахунок бенчмаркінгових випусків ОВДП, що створило попит на військові облігації серед банків, а Мінфін погодився на поступове підняття доходності по ОВДП, що додатково підтримало цей попит. Дієва координація політик всередині фінансового блоку влади є необхідною умовою забезпечення макро-фінансової стабільності, особливо під час війни.