"Берегиня Людства": у Києві відзначили міжнародною премією видатних жінок, які змінюють світ

Перша урочиста церемонія нагородження Міжнародною жіночою премією "Берегиня Людства", яка вшановує жінок, що мають значний вплив на суспільство, сприяють розвитку України та наближають нашу Перемогу, відбулась у Софіївському соборі Національного історико-культурного заповідника Софія Київська.

"Єднання епох" – гасло премії, яке підкреслює роль жінки у творенні історії, від минулого до майбутнього. Організатори заходу вирішили вшанувати визначних жінок світу та України, які своєю діяльністю змінюють державу, підтримують її в складні часи та сприяють її розвитку.

"Берегиня людства" має історичну основу - нагороди названі на честь видатних жінок Київської Русі, які мали глобальний вплив на політику, культуру та благодійність.

Висока відзнака акцентує увагу на історичному значенні України у формуванні Європи, адже всі європейські монархії мали родинні зв’язки з Київською Руссю-Україною.

"Неймовірну силу і стійкість демонструють українки у час війни. Вони не лише гідні нащадки великих жінок нашої славної історії, вони сьогодні роблять те, чим будуть пишатись майбутні покоління. Відстоюючи свободу і незалежність, підтримуючи фронт і тил, поширюючи знання про Україну у світі, жінки зміцнюють нашу державність", - зазначила директорка ГО "Оберіг людства" Тетяна Забавська, яка є ініціаторкою та ідейною натхненницею премії "Берегиня людства".

Переможницями Премії стали видатні жінки у наступних номнаціях:

"Впливова жінка світу" –за глобальний політичний та суспільний внесок (на честь Анни Ярославни).

Елена Летісія Тереса Мікусінскі , Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні. Вона перших днів свого перебування в Україні стала активним учасником дипломатичних, гуманітарних та культурних ініціатив, які спрямовані на підтримку українського народу

Вона перших днів свого перебування в Україні стала активним учасником дипломатичних, гуманітарних та культурних ініціатив, які спрямовані на підтримку українського народу Людмила Онофриєсе, президентка "Благодійного товариства захисту жінок та дітей ШішіралЕй" , засновницю Інституту жіночої народної дипломатії України, засновницю дитячого будинку “Єдність”, та центру допомоги жінкам та дітей від домашнього насильства, засновницю Української філії центру допомоги та реабілітаціїї "Мрія та Перемога", голову групи народної дипломатії при європейському парламенті.

, засновницю Інституту жіночої народної дипломатії України, засновницю дитячого будинку “Єдність”, та центру допомоги жінкам та дітей від домашнього насильства, засновницю Української філії центру допомоги та реабілітаціїї "Мрія та Перемога", голову групи народної дипломатії при європейському парламенті. Наталка Цмоць, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні. Справжня амбасадорка гуманітарних ініціатив, що допомагають українському суспільству долати виклики війни та відновлюватися. Канада надала Україні вже 12 мільярдів доларів в період від повномасштабного вторгнення. Зокрема, нині на Вінниччині за фінансування Уряду Канади організацією Acted Ukraine реалізовується проєкт "Забезпечення розширення економічних прав і можливостей жінок для відновлення та розвитку" (SEED).

У номінації "Благодійність і меценатство" – за підтримку тих, хто потребує допомоги (на честь Анастасії Ярославни) перемогли:

Оксана Тихоненко – українська підприємниця, керуюча партнерка мережі ресторанів азійської та європейської кухні "Євразія". Під час повномасштабного вторгнення нею був створений БФ "Євразія", з якого перераховано вже 12 мільйонів гривень на потреби військовим та відбудову країни. На постійній основі проводить закупівлю необхідного для наших військових, в числі яких багато співробітників Євразії : одяг, спец.засоби, медикаменти, дрони, станції РЕБ, автомобілі , тепловізори та багато іншого.

Понад 130 тисяч безкоштовних обідів передали для БФ "Життєлюб".

Волонтерському руху "Добробат" надали допомогу на суму понад 2 мільйони гривень, а також 4 тисячі обідів.

300 тисяч гривень було перераховано до БФ "Охматдит".

Ірина Тарасова, керуюча неурядовою громадською організацією "Міжнародний Альянс готовності HR”. З початку повномасштабного вторгнення пані Ірина провела десятки Маршів Матерів в Німеччині. У 2022 році разом із колегами вона заснувала громадську організацію "Therapy of Win", яка об’єднала практичних психологів, соціальних працівників і волонтерів для надання допомоги цивільним та військовослужбовцям, яка активно працює й до сьогодні, зосереджуючись на психосоціальній підтримці та реабілітації.

керуюча неурядовою громадською організацією "Міжнародний Альянс готовності HR”. З початку повномасштабного вторгнення пані Ірина провела десятки Маршів Матерів в Німеччині. У 2022 році разом із колегами вона заснувала громадську організацію "Therapy of Win", яка об’єднала практичних психологів, соціальних працівників і волонтерів для надання допомоги цивільним та військовослужбовцям, яка активно працює й до сьогодні, зосереджуючись на психосоціальній підтримці та реабілітації. Марина Байдюк, президентка UNITED HELP UKRAINE – благодійної організації, заснованої в США, яка входить у топ-3 найбільших за обсягом наданої Україні допомоги організацій. Науковиця, докторка філософії з нейрофармакології. Її наукова діяльність зосереджена на дослідженні мозку з метою знаходження медикаментозного лікування розсіяного склерозу. У 2014 році пані Марина розпочала активну діяльність у сфері збору коштів для підтримки України. Разом з однодумцями вона заснувала UNITED HELP UKRAINE, яка за 10 років існування зібрала понад 70 мільйонів доларів на допомогу Україні.

У номінації "Незламна українка" – за мужність і відданість Батьківщини (на честь княгині Ольги) перемогли:

Ірина Никорак , громадська діячка, політикиня, волонтерка, засновниця “Arm Women Now” - першої соціальної ініціативи, яка розробила і на постійній основі забезпечує з початку широкомасштабної війни жіночою уніформою, берцями, бронежилетами, та всім необхідним військовослужбовиць на передовій і домоглася започаткування гендерно-орієнтованого забезпечення у війську на рівні держави.

, громадська діячка, політикиня, волонтерка, засновниця “Arm Women Now” - першої соціальної ініціативи, яка розробила і на постійній основі забезпечує з початку широкомасштабної війни жіночою уніформою, берцями, бронежилетами, та всім необхідним військовослужбовиць на передовій і домоглася започаткування гендерно-орієнтованого забезпечення у війську на рівні держави. Тата Кеплер, засновниця проєкту "Птахи", жінка, яка щодня допомагає українським військовим та цивільному населенню. з 2014 року займається медичною допомогою військовим. З початку повномасштабного вторгнення вона разом зі своєю командою зібрала понад 8,5 мільйонів доларів, передала понад 100 тисяч турнікетів та аптечок нашим захисникам, забезпечуючи їх необхідними засобами порятунку. Завдяки її ініціативі ЗСУ офіційно відмовилися від радянського терміну "Евакуація 200" на позначення транспортування тіл загиблих. З 2022 року ці підрозділи називаються "На щиті".

засновниця проєкту "Птахи", жінка, яка щодня допомагає українським військовим та цивільному населенню. з 2014 року займається медичною допомогою військовим. З початку повномасштабного вторгнення вона разом зі своєю командою зібрала понад 8,5 мільйонів доларів, передала понад 100 тисяч турнікетів та аптечок нашим захисникам, забезпечуючи їх необхідними засобами порятунку. Завдяки її ініціативі ЗСУ офіційно відмовилися від радянського терміну "Евакуація 200" на позначення транспортування тіл загиблих. З 2022 року ці підрозділи називаються "На щиті". Раїса Шматко, лідерка Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну". Завдяки її зусиллям та команді було відправлено сотні одиниць важливого обладнання для військових: 140 дронів, 20 мавіків, 10 РЕБ-ів, прибори нічного бачення, антидронові системи та 8 автівок. Вона разом з іншими жінками опікується родинами з Бахмута і Херсону, які через війну втратили свої домівки. Пані Раїса – Герой Майдану, засновниця Всеукраїнської акції “Допоможи – це просто” для онкогематологічних хворих, волонтерка, яка віддає всього себе заради України.

У номінації "Велич просвітництва" – за розвиток культурної спадщини та внесок в освіту, науку та спорт (на честь Єлизавети Ярославни та Агати Ярославни) нагороди здобули:

Неля Куковальська, Генеральна директорка Національного заповідника Софія Київська. Яка 20 років спрямовує всі свої зусилля на збереження найцінніших скарбів нашої історії. Під її керівництвом у заповіднику вперше в Україні було впроваджено унікальну автоматизовану систему моніторингу технічного стану пам’яток. Під її керівництвом було збережено та відреставровано унікальні пам’ятки культури та архітектури, серед яких:

Софійський собор – перлина Києва, внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,

Андріївська церква, реставрація якої була визнана одним із найкращих європейських проєктів,

Золоті ворота, Кирилівська церква, Будинок митрополита, Брама Заборовського та багато інших історичних об’єктів.

Учасники заходу були вражені виступом Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки під керівництвом ародного артиста України Ігоря Куриліва, а також легендарної скрипальки, народної артистки України, керівниці та солістки Національного ансамблю солістів "Київська камерата" лауреатки Шевченківської премії Богдани Півненко.

Партнерами проведення церемонії вручення Міжнародної жіночої премії "Берегиня людства" стали також мережа ресторанів азійської кухні "Євразія", Дарницька РДА у місті Києва, ТВО "Ярослава", ТОВ "Фірма Фавор" та Товариство зв’язків з українцями за межами України "Україна – Світ". Учасники та гості церемонії побачили виставку жіночих нагород та відзнак відомого фалериста Олександра Сопова.