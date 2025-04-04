Шанс отримати мільйон на авто – ОТП БАНК запустив акцію «Лям на тачку»

АТ «ОТП БАНК» повертає улюблену акцію клієнтів та дарує можливість виграти 1 000 000 гривень на придбання автомобіля мрії. Стартувала акція «Лям на тачку», переможець якої буде визначений 10 червня 2025 року.

«ОТП БАНК не тільки зберігає та примножує Ваші кошти, а й дарує нові можливості. Вигідні умови та цікаві акції для клієнтів у нас ніколи не завершуються. З нами Ваші найсміливіші мрії легко можуть стати реальністю. Бажаєте мати своє авто? Долучайте до акції «Лям на тачку» і, можливо, фортуна посміхнеться саме Вам», - сказала начальник відділу маркетингу ОТП БАНК Наталія Слічук.

Перевірити свою удачу можуть усі клієнти Банку, які виконають умови акції у період з 1 квітня по 31 травня 2025 року. Для цього у відділенні ОТП БАНК, на сайті фінансової установи або у мобільному застосунку OTP Bank UA потрібно здійснити один з кроків:

- відкрити строковий депозит з виплатою процентів в кінці строку, з щомісячною виплатою відсотків або з капіталізацією процентів у національній валюті України строком від 90 днів до 180 днів на суму від 30 000 грн;

- взяти кредит готівкою в національній валюті України на суму від 30 000 грн;

- оформити підкріплення в розстрочку на суму від 5 000 грн.

Бажаєте збільшити свої шанси на виграш? Кожні 30 000 грн депозиту або кредиту дають додаткову можливість, як і кожні 5 000 грн підкріплення в розстрочку – це також можливості.

Переможець акції «Лям на тачку» зможе на вибір

1. отримати 1 000 000 грн на рахунок в ОТП БАНК;

2. купити авто своєї мрії за допомогою фахівців Банку.

Розіграш відбудеться 10 червня 2025 р. у прямому ефірі на офіційній сторінці ОТП БАНК у Facebook. Підпишіться, щоб не пропустити оголошення переможця. Можливо, Ви почуєте в ефірі своє ім’я.

Деталі акції за посиланням.