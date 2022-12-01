У жовтні платіжний баланс зведено з профіцитом 47 мільйонів доларів

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України

Торгівельний баланс за підсумками жовтня дещо погіршився. Дефіцит торгівельного балансу по товарам і послугам розширився із 2,1 млрд. дол. у вересні до 2,6 млрд. дол. у жовтні.

Порівняно із вереснем ми трохи менше експортували товарів. Зокрема експорт продовольчої продукції скоротився на 135 млн.дол. Не в останню чергу це пов’язано із затримками з боку рф проходження суднами зерновим коридором. Українські порти великої Одеси працювали на половину від своєї потужності. І хоча фізично у жовтні через зерновий коридор Україна експортувала 4,2 млн. тон агропродукції проти 3,7 млн. тон у вересні, у грошовому виразі через зменшення цін на зернові отримали менше. Продовжував скорочуватись експорт чорних металів – у жовтні експортували найменше з початку війни (на 313 млн.дол.). Через втрату активів, ускладнення логістики і падіння світових цін маємо падіння за цими статтями експорту на 77% проти аналогічного періоду минулого року.

Водночас, проти вересня також не набагато, але зріс імпорт товарів. Головні статті збільшення імпорту – хімічна продукція, продовольство, машинобудування і решта товарів, в тч. що імпортуються нелегально (останні оціночно розраховуються НБУ).

Ці фактори, з врахуванням меншого ніж в останні місяці позитивного сальдо балансу вторинних доходів (насамперед, через більш стримані обсяги надходження грантової/ гуманітарної допомоги), призвели до найбільшого цього року місячного дефіциту рахунку поточних операцій у сумі 693 млн. дол. Водночас, за 10 місяців з початку року сальдо рахунку поточних операцій є позитивним і складає + 7,8 млрд. дол.

Дефіцит поточного рахунку було компенсовано позитивним сальдо фінансового рахунку у сумі 738 млн. дол. (сумарно з початку року воно є від’ємним – «мінус» 13,7 млрд.дол.). Позитивний результат було сформовано за рахунок зовнішніх запозичень державного сектору (насамперед 2 млрд. євро макрофіну від ЄС) та зменшення відтоку валюти за операціями приватного сектору (через торгівельні кредити і валюту поза банками).

Головне: як наслідок цих тенденцій маємо невеликий, але профіцит платіжного балансу у сумі 47 млн. дол. Це продовження тренду щодо формування позитивного сальдо платіжного балансу, заданої за підсумками 3-го кварталу (+2,2 млрд. дол.), і скорочення його дефіциту за підсумками року до прийнятних як для війни «-» 5 млрд.дол. Нагадаю, що НБУ очікує позитивне сальдо за підсумками останнього кварталу 2022 року у розмірі 1,1 млрд. дол.

Забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу у другій половині поточного року дозволяє втримувати золотовалютні-резерви на адекватному рівні (25,2 млрд. дол. на 1 листопада, 3,2 місяці імпорту). У жовтні додаткову підтримку резервам мали також за рахунок екстреного фінансування від МВФ у межах програми RFI (rapid financial instrument). Як очікується, ЗВР за підсумками листопаду перевищать 26 млрд. дол., що стане найвищим рівнем за останні 6 місяців.

Кінцевий результат у вигляді валютних котирувань ми всі маємо змогу бачити по показниках готівкового валютного ринку. Попри терор проти цивільного населення ракетними обстрілами, готівковий («вуличний») курс гривні до долара за підсумками жовтня вперше з початку війни зміцнився на 2,7%. До речі, ця ж тенденція зберіглася і в листопаді, протягом якого готівковий курс зміцнився на 0,5%. Ці декілька відсотків укріплення готівкового курсу гривні під час війни «важать» багато для стабілізації короткострокових валютних очікувань і захисту поточного офіційного обмінного курсу гривні.