Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

17:36 02.04.2025

24 компанії приєдналися до спільноти Київської ТПП

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27 березня 2025 року в Київській торгово-промисловій палаті відбулося чергове засідання президії — подія, яка вкотре підтвердила силу єдності бізнесу навіть в умовах війни, повідомляється на сайті організації.

"Попри виклики воєнного часу, ми бачимо зростання довіри до палати як до інституції, що об’єднує відповідальний бізнес. Це — знак того, що український підприємець вірить у силу партнерства та вважає за потрібне консолідувати зусилля заради спільної мети", — зазначив перший віцепрезидент Київської ТПП Володимир Коляденко.

Одним із ключових питань порядку денного стало прийняття нових членів палати. Цього дня до Київської ТПП долучилися 24 компанії, кожна з яких має свою унікальну історію, спеціалізацію та прагнення до розвитку. Ці підприємства представляють різні сектори економіки — від інноваційного виробництва та медицини до логістики, ІТ і креативних індустрій.

Членами Київської ТПП стали:

ТОВ "Конструкторське бюро "ФОРДЖ" — виробництво безпілотних літальних апаратів та супутнього устаткування;

ТОВ "ОКТОПОД ШИПІНГ КОМПАНІ" - Організація мультимодальних міжнародних перевезень вантажів та інші допоміжні види діяльності, у т.ч. консалтингові.

Адвокатське об’єднання "Міллер" - Повний спектр юридичних та адвокатських послуг.

ТОВ "РОБОТІКС СОЛЮШЕНС" - Виробництво безпілотних літальних апаратів та супутнього устаткування.

ТОВ "ПІЛАБ" - Виробництво парфюмерно-косметичних засобів.

ТОВ "БІРКРАФТ" — виробник крафтового пива під ТМ Varvar;

ТОВ "ЦЕНТРЕДО" — розробка та просування цифрової бізнес-платформи WhiteDoc;

Асоціація "Еко-індустріальних парків України" — впровадження екологічних інновацій у промисловість;

ФОП Ткач Лілія Миколаївна (ТМ "Liane House") — український бренд авторських шовкових аксесуарів;

ТОВ "ЕЛЬПАСО ГРУП" — виробництво інтерактивних сенсорних кіосків, сенсорних столів, та рішень;

ТОВ "Т.Е.С.Т." — постачання електронних комунікаційних послуг;

ТОВ "ЛОГІСТИК ПЛЮС Україна" — логістичні послуги для різних галузей;

ФОП Венедіктова Ольга Анатоліївна — спеціалізована медична практика в галузі офтальмології та дерматології;

Бізнес-клуб Дмитра Верховського — організація бізнес-заходів та нетворкінгу;

ТОВ "Консалтингова компанія "Солант" — розробка бізнес-планів і супровід реалізації проєктів;

ТОВ "ШВИДКИЙ ГЕНПІДРЯДНИК" — організація будівництва та девелопмент;

Ліга страхових організацій України — професійне об’єднання учасників страхового ринку;

ТОВ "УТЕЛС" — діяльність у сфері безпроводового (супутникового) електрозв’язку;

ТОВ "ЕЛЬКАМІНО" — виробництво та монтаж світлової реклами;

ТОВ "БРІТІШ ІНШУРАНС" - Британський сервіс продажу електронних полісів страхування авто та інших страхових продуктів;

ТОВ  "АЛЕКСАГРОЕНЕРДЖИ" - Експортер зернових та олійних культур. Імпортер напівпричепів ZASŁAW для логістики зернових.

ФОП "КОКІН Олег Сергійович" - Виробництво панчошкарпеткових виробів;

ФОП Орел Оксана Миколаївна — консалтинг із питань комерційної діяльності;

ФОП Ярошенко Микита Романович — надання оздоровчих послуг.

Під час засідання також були ухвалені важливі рішення щодо статутної діяльності Палати. У фокусі залишається підтримка діючих членів палати- представників реального сектору економіки Києва, які щодня забезпечують економічну стійкість столиці та країни.

Київська ТПП традиційно виступає ефективною платформою для налагодження діалогу, обміну досвідом та просування бізнес-інтересів на національному і міжнародному рівнях.

 

Теги: #тпп #київська

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