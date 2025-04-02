24 компанії приєдналися до спільноти Київської ТПП
27 березня 2025 року в Київській торгово-промисловій палаті відбулося чергове засідання президії — подія, яка вкотре підтвердила силу єдності бізнесу навіть в умовах війни, повідомляється на сайті організації.
"Попри виклики воєнного часу, ми бачимо зростання довіри до палати як до інституції, що об’єднує відповідальний бізнес. Це — знак того, що український підприємець вірить у силу партнерства та вважає за потрібне консолідувати зусилля заради спільної мети", — зазначив перший віцепрезидент Київської ТПП Володимир Коляденко.
Одним із ключових питань порядку денного стало прийняття нових членів палати. Цього дня до Київської ТПП долучилися 24 компанії, кожна з яких має свою унікальну історію, спеціалізацію та прагнення до розвитку. Ці підприємства представляють різні сектори економіки — від інноваційного виробництва та медицини до логістики, ІТ і креативних індустрій.
Членами Київської ТПП стали:
ТОВ "Конструкторське бюро "ФОРДЖ" — виробництво безпілотних літальних апаратів та супутнього устаткування;
ТОВ "ОКТОПОД ШИПІНГ КОМПАНІ" - Організація мультимодальних міжнародних перевезень вантажів та інші допоміжні види діяльності, у т.ч. консалтингові.
Адвокатське об’єднання "Міллер" - Повний спектр юридичних та адвокатських послуг.
ТОВ "РОБОТІКС СОЛЮШЕНС" - Виробництво безпілотних літальних апаратів та супутнього устаткування.
ТОВ "ПІЛАБ" - Виробництво парфюмерно-косметичних засобів.
ТОВ "БІРКРАФТ" — виробник крафтового пива під ТМ Varvar;
ТОВ "ЦЕНТРЕДО" — розробка та просування цифрової бізнес-платформи WhiteDoc;
Асоціація "Еко-індустріальних парків України" — впровадження екологічних інновацій у промисловість;
ФОП Ткач Лілія Миколаївна (ТМ "Liane House") — український бренд авторських шовкових аксесуарів;
ТОВ "ЕЛЬПАСО ГРУП" — виробництво інтерактивних сенсорних кіосків, сенсорних столів, та рішень;
ТОВ "Т.Е.С.Т." — постачання електронних комунікаційних послуг;
ТОВ "ЛОГІСТИК ПЛЮС Україна" — логістичні послуги для різних галузей;
ФОП Венедіктова Ольга Анатоліївна — спеціалізована медична практика в галузі офтальмології та дерматології;
Бізнес-клуб Дмитра Верховського — організація бізнес-заходів та нетворкінгу;
ТОВ "Консалтингова компанія "Солант" — розробка бізнес-планів і супровід реалізації проєктів;
ТОВ "ШВИДКИЙ ГЕНПІДРЯДНИК" — організація будівництва та девелопмент;
Ліга страхових організацій України — професійне об’єднання учасників страхового ринку;
ТОВ "УТЕЛС" — діяльність у сфері безпроводового (супутникового) електрозв’язку;
ТОВ "ЕЛЬКАМІНО" — виробництво та монтаж світлової реклами;
ТОВ "БРІТІШ ІНШУРАНС" - Британський сервіс продажу електронних полісів страхування авто та інших страхових продуктів;
ТОВ "АЛЕКСАГРОЕНЕРДЖИ" - Експортер зернових та олійних культур. Імпортер напівпричепів ZASŁAW для логістики зернових.
ФОП "КОКІН Олег Сергійович" - Виробництво панчошкарпеткових виробів;
ФОП Орел Оксана Миколаївна — консалтинг із питань комерційної діяльності;
ФОП Ярошенко Микита Романович — надання оздоровчих послуг.
Під час засідання також були ухвалені важливі рішення щодо статутної діяльності Палати. У фокусі залишається підтримка діючих членів палати- представників реального сектору економіки Києва, які щодня забезпечують економічну стійкість столиці та країни.
Київська ТПП традиційно виступає ефективною платформою для налагодження діалогу, обміну досвідом та просування бізнес-інтересів на національному і міжнародному рівнях.