Інтерфакс-Україна
Економіка
10:19 29.05.2025

Ціни на свинину стабільні, змін не очікується - аналітики

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Ціни на свинину стабільні, змін не очікується - аналітики
Фото: Unsplash

На ринку живця свиней забійних кондицій спостерігається подальша стабілізація та консолідація цін, які в останні дні травня зафіксовані на рівні 92-93 грн/кг, повідомили в Асоціації "Свинарі України" (АСУ) за результатами щотижневого моніторингу закупівельних цін.

"У кінці травня ціни на ринку живця здебільшого залишилися в ціновому коридорі попереднього тижня — 92-93 грн/кг. Разом із тим, середньозважена ринкова позначка втратила 0,6%, зупинившись на рівні 92,7 грн/кг. Така зміна відбулася через перегляд максимальних цінових пропозицій на ринку", - пояснили аналітики.

За їх інформацією, представники м’ясопереробки говорять про відносну сталість оптово-відпускних цін на свинину. Останніми тижнями оператори описують перебіг торгівлі як стабільно млявий, а також констатують, що попит на кондиційну свинину відповідає обсягам пропозиції. З огляду на такий умовний ринковий баланс більшість із заготівельників очікує на незмінність котирувань на ринку свинини й на початку літа. Водночас заготівельники відзначають, що наявні на ринку обсяги живця залишаються досить "стриманими", що змушує дотримуватися більшого ніж зазвичай "радіусу" закупівлі, що не обмежується сусідніми областями.

"Низка переробників вважає, що з покращенням погодних умов ціни на ринку живця можуть повернутися до попередніх позицій", - резюмували в АСУ.

Теги: #ціни #свинина

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