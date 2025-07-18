Інтерфакс-Україна
Економіка
15:59 18.07.2025

Ціни на свинину підвищилися на 1,1% і продовжать зростати

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Ціни на свинину підвищилися на 1,1% і продовжать зростати
Фото: Unsplash

Ціни на живця свиней у середині липня зрушили з місця після кількатижневого затишшя і додали 1,1% до попереднього тижня, середньозважена ринкова ціна сягнула 94,5 грн/кг, повідомила асоціація "Свинарі України" (АСУ).

Вона зазначила, що торги минулої п’ятниці завершилися переглядом цін на свиней забійних кондицій на 1-2  грн/кг у бік підвищення. Більшість товарних партій поточного тижня закуповували по 94-97 грн/кг, хоча подекуди й на 1 грн/кг вище чи нижче від цього діапазону.

Представники м’ясопереробки констатують стабільно млявий перебіг торгівлі на тлі зростання цін. Посилення внутрішньої конкуренції між постачальниками охолодженої свинини та активніші обстріли змушують низку операторів дещо скоротити обсяги заготівлі, щоб запобігти формуванню перехідних залишків, відзначили аналітики.

Водночас спостерігається скорочення пропозиції свинини через відчутніший тиск сезонних чинників. Зокрема, оператори повідомляють про нижчу середню забійну масу та/чи менші товарні партії, що й стимулює зростання цін. На думку більшості заготівельників, воно не обмежиться разовим корегуванням, тож уже наступного тижня вони очікують щонайменше підвищення мінімальних цін, резюмували в АСУ.

Теги: #ціни #свинина

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