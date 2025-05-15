Ціни на свинину можуть знизитися через низький купівельний попит

Третій тиждень поспіль середньозважена ринкова ціна на свинину живою масою залишається практично на одному рівні ‒ 93,6 грн/кг, повідомили в асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Торги минулої п’ятниці завершилися зниженням максимальних закупівельних цін на живець свиней. Зокрема, подекуди у східних і центральних регіонах котирування послабилися на 0,5-2 грн/кг. У результаті коридор цін звузився до 3 грн/кг і склав 93-96 грн/кг, розповіли аналітики.

За їхньою інформацією, на відміну від цін на свинину живою масою тиск на ціни охолоджених свинячих півтуш посилився через відчутну конкурентну боротьбу за покупця. Так, представники м’ясопереробки останніми тижнями більш одностайні в оцінках торговельної активності: констатують мляву реалізацію, перехідні залишки, менші обсяги заготівлі. Це, на думку деяких гравців ринку, може стати передумовою для зниження закупівельних цін на свиней забійних кондицій.

При цьому відгуки щодо пропозиції дещо різняться, тож низка переробників вважає, що ціни можуть стабілізуватися й консолідуватися надалі в межах вужчого цінового діапазону.

Крім того, частина з них очікує на пожвавлення торгівлі за покращення погодних умов, а відносна стабільність цін сприятиме більш планомірним продажам, резюмували в галузевій асоціації.