Ціни на свинину підвищилися через скорочення виробництва

Фото: Unsplash

Ціни на свинину в Україні цього річ залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік, що пов'язано зі скороченням внутрішнього виробництва, повідомила Асоціація "Свинарі України" (АСУ).

У галузевій асоціації зазначили, що за підсумками семи місяців 2025 року промислове виробництво свинини зменшилося на 14-15% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.

"Галузь свинарства розпочала 2025-й з рекордно низькою чисельністю свинопоголів’я — менше ніж 2,9 млн голів. Це безпосередньо вплинуло на виробничі результати. Хоча кількість свиней у сільгосппідприємствах дещо зросла, говорити про стабільне відновлення поки зарано. Це радше сезонні коливання, які спостерігаємо щороку", — пояснила керівник аналітичного відділу АСУ Олександра Бондарська.

За її словами, не менш важливим фактором є й зовнішня торгівля. Попри суттєве зростання імпорту свинини — за попередніми підсумками восьми місяців року він у 6,5 раза перевищив увесь обсяг 2024 року, та досі не має значного впливу на цінову динаміку.

"Імпорт сьогодні еквівалентний лише 5% промислового виробництва свинини або менше ніж 3% від загального обсягу. Тож внутрішній ринок переважно залежить від вітчизняної пропозиції", — підкреслила експерт.

Вона також зауважила, що на ціну свинини справляють тиск сезонні чинники.

"Улітку ціни на свинину завжди дещо підвищуються. У спекотну пору тварини гірше набирають масу і пропозиція кондиційної свинини зменшується. Цього року сезонний фактор співпав зі загальним скороченням виробництва, тож ціни трималися на високому рівні", — розповіла Бондарська.

Щодо прогнозів до кінця року, експертка зазначила, що певне зниження цін усе ж очікують, проте воно не буде суттєвим.

"Традиційно наприкінці третього – на початку четвертого кварталу попит на свинину знижується. Це пов’язано з тим, що на ринку з’являються альтернативні джерела білка — м’ясо тварин, вирощених у присадибному секторі, птиця, риба, гриби. До того ж споживачі готуються до опалювального сезону. Однак цього року через менший обсяг виробництва очікуване зниження котирувань буде незначним", — пояснила вона.

У галузевій асоціації прогнозують, що вже з кінця листопада попит знову зросте: м’ясопереробники готуються до зимових свят, а в грудні активнішими стають і споживачі.

"Оскільки наразі не спостерігається ажіотажного нарощування виробництва операторами, восени пропозиція, ймовірно залишатиметься ослабленою, хай і дещо вищою ніж влітку. Це, ймовірно, "пом'якшить" очікуване зниження котирувань на ринку свинини", — резюмувала аналітик.