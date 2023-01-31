Економіка

13:07 31.01.2023

Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

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Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

Енергетика, житло, розмінування, критична соціальна інфраструктура та допомога приватному бізнесу – основні п'ять пріоритетів екстреного відновлення України у 2023 році, на яке планується залучити $17 млрд, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок у виступі за відеозв'язком на форумі зі швидкого відновлення України в Люксембурзі.

"Ми очікуємо, що світ продовжить демонструвати високу підтримку", - наголосив глава українського уряду, висловивши сподівання, що створена минулого тижня координаційна платформа донорів відіграє важливу роль у залученні цих $17 млрд, окрім фінансування, дефіцит держбюджету на $38 млрд.

Шмигаль уточнив, що у разі енергетики йдеться не лише про відновлення енергоінфраструктури після 13 масованих ракетних атак і десятків локальних, що зруйнували або пошкодили понад 400 об'єктів, а й про реорганізацію її в децентралізованішу та стійкішу до таких ударів.

Розповідаючи про другий пріоритет, прем'єр зазначив, що понад 150 тис. житлових будинків зруйновано, оцінка збитків лише у цій сфері перевищує $55 млрд.

За його словами, щодо розмінування поточні оцінки відводять на це п'ять або більше років, тоді як необхідно зробити це швидше.

Шмигаль додав, що без відновлення критичної соціальної інфраструктури – доріг, мостів, шкіл, лікарень, комунальних комунікацій – у містах також не можна буде жити.

Нарешті, наголошуючи на п'ятому пріоритеті – допомозі приватному бізнесу, – прем'єр нагадав про прямі втрати приватного бізнесу торік у $13 млрд, тоді як непрямі втрати становили понад $33 млрд. За його словами, уряд підтримує бізнес пільговими кредитами та грантами, але необхідно більше.

Глава українського уряду наголосив, що підтверджені Світовим банком потреби у фінансуванні відновлення ще у червні минулого року становили $350 млрд, наразі їх оцінено у $600-700 млрд.

Шмигаль закликав уряди країн-партнерів наслідувати приклад Канади, конфіскувати заморожені російські активи та передати їх Україні для відновлення, оскільки вони мають стати основним джерелом.

За його словами, Фонд відновлення створено і в українському бюджеті, проте він обмежений, оскільки сьогодні бюджет за рахунок внутрішніх джерел фінансується лише на 50%.

Ще одним джерелом фінансування відновлення прем'єр назвав платформу United-24.

Він наголосив, що великі надії покладаються на створення механізму страхування воєнних ризиків та залучення приватних інвестицій, для чого уряд скасовує надмірне регулювання, створює промислові парки та інші елементи привабливого бізнес-клімату.

Як зазначив прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'єр Беттель (Xavier Bettel), його країна від початку повномасштабної російської агресії була разом з Україною, вперше у своїй історії надаючи не лише фінансову та гуманітарну, а й військову допомогу. Він наголосив, що Люксембург готовий брати активну участь й у відновленні України.

"Те, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС, - це сигнал для інвесторів: інвестиції в Україну - це інвестиції в майбутнє", - заявив Беттель.

Міністр економіки Люксембургу Франц Файот (Franz Fayot) додав, що сотні люксембурзьких бізнесів виявили інтерес до відновлення в Україні - переповнений зал організованого Українсько-люксембурзьким діловим клубом бізнес-форуму є тому підтвердження.

Теги: #форум #люксембург #відновлення #шмигаль

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