"Укрзалізниця" сприятиме оплаті з держбюджету 1,4 млрд боргу КВБЗ і готова взяти в АРМА в управління 25% заводу

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) визнає кредиторську заборгованість 1,4 млрд грн перед Крюківським вагонобудівним заводів (КВБЗ, Полтавська область) за поставлені в 2022 році 65 пасажирських вагонів і має намір разом із підприємством домагатися від Держказначейства погашення цього боргу, повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін на підсумковому брифінгу в четвер.

"Завод має рацію: ми справді винні ці кошти. Але це не кошти "Укрзалізниці", це кошти держави", - сказав він, наголосивши, що вагони замовлялися в рамках державної програми коштом державного бюджету.

Камишін зазначив, що сьогодні УЗ перебуває із заводом "у нормальному діалозі".

"Звісно, вони вимили свою "оборотку", їм складно і тому вони виходять у публічну площину. Ми разом із заводом просимо казначейство виплатити ці кошти, але розуміємо, що це не відбудеться одномоментно", - описав ситуацію голова правління.

За його словами, зі свого боку УЗ зробила все, що могла, регулярно приймаючи поставлену продукцію та подаючи платіжки до Держказначейства, проте у воєнний час державний бюджет сфокусовано на фінансуванні інших першочергових потреб, зокрема військових і медичних.

"Під кінець року ми змогли випросити 80 млн грн (на погашення боргу перед КВБЗ) і зараз переоформлюємо документи, щоб отримати решту коштів", - каже Камишін.

Глава УЗ нагадав, що залізниця придбала у КВБЗ власним коштом два нові RIC-вагони (Regolamento internazionale per le Carroze), які є універсальними і для української, і для європейської залізниці, а також дизельні поїзди, за які повністю розрахувалася.

Комишін також повідомив, що "Укрзалізниця" братиме участь у конкурсі АРМА на вибір управителя заарештованим пакетом акцій КВБЗ розміром 25% його статутного капіталу.

"Це питання, швидше, до АРМА. Як і раніше, ми готові взяти цю частку в оперативне управління, і тільки-но АРМА виставить на конкурс цю частку, ми братимемо участь, і вважаю, що матимемо хорошу позицію, щоб узяти її в управління", - сказав голова правління УЗ.

КВБЗ (Полтавська обл.), найбільше українське підприємство вагонобудування, виробляє пасажирські та вантажні вагони, регіональні дизель-поїзди, швидкісні міжрегіональні потяги локомотивної тяги, запасні частини та візки для вантажних вагонів.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" підписала договір з КВБЗ про постачання 100 нових пасажирських вагонів. Згідно з інформацією в системі ProZorro, зазначені 100 вагонів завод мав поставити за 3,042 млрд грн. Це було перше держзамовлення на будівництво пасвагонів за останні 20 років. Завод, зокрема, має побудувати та поставити "Укрзалізниці" 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному візку, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному візку та купе начальника поїздів.

На початку цього року КВБЗ заявив про неможливість завершити виконання держзамовлення на будівництво останніх 15 пасажирських вагонів через заборгованість УЗ на суму 1,4 млрд грн за вагони, поставлені в 2021-2022 роках.

Також повідомлялося, що, згідно з інформацією в Єдиному судовому реєстрі, рішенням суду в управління АРМА передаються 25% акцій (вартістю понад 21,5 млн грн) КВБЗ, що належать австрійській OW Capital Management GmbH, підконтрольній голові ради директорів російського виробника вагонів "Завод металоконструкцій" Станіславу Гамзалову.