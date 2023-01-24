Кабмін призначив наглядову раду "Нафтогазу" – прем'єр

Кабінет Міністрів України призначив наглядову раду НАК "Нафтогаз України", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні затвердили на посаді членів наглядової ради НАК "Нафтогаз" шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас він не називав імен переможців відбору.

Водночас офіційний телеграм-канал уряду "Уряд online" повідомив, що незалежними членами наглядової ради НАК призначено: Анфіннсена Тора Мартіна, Ван дер Гейдена Людо Альберта Г., Маріно Ентоні Вільяма, Гуквея Річарда Марка.

Представниками держави стали Наталія Бойко та Ростислав Шурма.

Раніше Бойко та Ван дер Гейден були членами наглядової ради "Нафтогазу".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Тор Мартін Анфіннсен із жовтня 2022 року дотепер є старшим радником Boston Consulting Group (BCG). До цього протягом майже семи років обіймав керівні посади в норвезькій міжнародній енергетичній компанії Equinor, зокрема був старшим віцепрезидентом, який відповідає за розвиток бізнесу і стратегії, а перед цим відповідав за маркетинг і торгівлю. Крім того, протягом понад 24 років обіймав керівні посади в норвезькій державній нафтовидобувній компанії Statoil (після 2018 року – Equinor).

Маріно Ентоні до травня 2020 року був президентом та гендиректором канадської нафтової компанії Vermilion Energy. Згідно з повідомленнями канадських ЗМІ у 2020 році, Маріно Ентіно несподівано залишив компанію, після чого її акції різко впали в ціні.

Як пише телеграм-канал "Нафтогазу", Річард Гуквей має 33-річний досвід роботи у компанії ВР. Згідно з інформацією в Linkedin, Гуквей раніше обіймав, зокрема, посаду головного операційного директора відділу ІТ, закупівель та бізнес-послуг у ВР.

"Дослідний голова і член ради директорів із портфелем посад NED в енергетичній та некомерційній сферах. Останні керівні посади обіймав як генеральний директор глобального бізнес-підрозділу та член виконавчої ради Centrica plc", – зазначено в Linkedin.

Людо Ван дер Гейдена "Нафтогаз" представив як професора бізнес-школи INSEA.

Ростислав Шурма є заступником глави Офісу президента України, Наталія Бойко – радник прем’єр-міністра України з питань енергетики.

Як повідомлялося, призначення наглядової ради "Нафтогазу" до кінця січня цього року є одним із п'яти "маяків" Моніторингової програми МВФ із залученням ради директорів, а також одним із пунктів умов отримання Україною EUR18 млрд макрофінансової допомоги ЄС у 2023 році.