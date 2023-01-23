ЄС схвалив пакет військової допомоги Україні на EUR500 млн - Reuters

Європейський Союз ратифікував у понеділок додаткову військову допомогу Україні на суму EUR500 млн, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

"Угоди про сьомий транш допомоги було досягнуто на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі після того, як західні країни минулого тижня не змогли домовитися про відправлення Україні бойових танків, але пообіцяли підтримку на мільярди доларів", - пише агентство.

За словами дипломата ЄС, пакет у EUR500 млн (542 мільйони доларів) було схвалено разом із додатковими 45 мільйонами на "нелетальне обладнання" для військової навчальної місії ЄС в Україні.

Як повідомляє Reuters, це підтвердили ще два джерела після переговорів міністрів за зачиненими дверима.