Економіка

15:35 23.01.2023

"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

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"Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним печі та тверде паливо

Гірничо-металургійна група "Метінвест" продовжує виробляти та передавати захисникам та цивільним пічки та тверде паливо в рамках підтримки у зимовий період, до захисників та жителів прифронтових міст поїдуть 5 тис. польових печей із виробленої компанією сталі, повідомляється в пресрелізі групи.

Водночас уточнено, що "Метінвест" виробляє засоби обігріву на власних активах та у співпраці з партнерами.

Мобільні печі, які можна встановлювати в окопах та укриттях, "Метінвест" почав виготовляти задовго до настання зими. Їх постачали військовим на передову, бригадам ТРО, мешканцям прифронтових містечок, де війна зруйнувала мережу комунікацій. Робота триває, адже попереду ще кілька холодних місяців, пояснює компанія.

Щоб зробити якнайбільше буржуйок, "Метінвест" дає метал організаціям та підприємствам-партнерам, які теж можуть виробляти польові пічки. З початку повномасштабного вторгнення "Метінвест-СМЦ" безкоштовно передав їм понад 100 тонн сталевих листів. На запит метал отримали оператор газосховищ "Укртрансгаз", ВКФ "Зразок-2000", ГО "Допомога разом", Тернопільський військкомат, "Союз Чорнобиль" (м. Тернопіль), лідери волонтерських організацій, представники військових частин.

Пресслужба уточнює, що залежно від конкретної модифікації мобільної пічки (буржуйки, планшетні, турбо, "ракета") на одну йде від 50 до 80 кг металу, а переданого металу від "Метінвест-СМЦ" вистачить на виготовлення від 1250 до 2 тис. пічок.

Металеві печі виробляють підприємства групи. Так, "Метінвест-СМЦ" виготовив понад 200 таких печей, а фахівці із Запоріжжя, Кам'янського, Кривого Рогу та Покровська виготовили разом майже 3,2 тис. буржуйок. При цьому типові конструкції мобільних печей були вдосконалені для зручнішого використання як цивільними особами, так і на передовій. Зазвичай засоби обігріву передають мешканцям прифронтової Авдіївської громади, облаштують ними "пункти незламності". Левова частка буржуйок вирушає на позиції бійців.

За даними компанії, такі пічки можна поставити у будь-якому місці та топити доступним паливом. Завдяки достатній товщині стін та оптимальній конструкції вони дають тепло одразу після розпалювання. Зазвичай мобільні печі можуть обігріти близько 50 кв. м приміщення, бліндаж чи спецприкриття.

Окрім металевих печей, "Метінвест" надає їм паливо - дрова і вугілля. Підприємства Покровська та Запоріжжя відправили в укриття майже 90 куб. м дрів, ще 276 кубів із Запоріжжя вирушили до захисників. Також працівники Криворізького РЗМ відправили їх до АКХЗ. "Метінвест Покровськвугілля" також забезпечує твердим паливом співробітників, які залишаються у місті.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #паливо #зсу #обігрів #метінвест #печі

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