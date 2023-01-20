Економіка

18:06 20.01.2023

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

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Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо початку будівництва двох енергоблоків АР 1000 за технологією американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Цим ми остаточно відмовляємося від російських атомних технологій у своїй атомній енергетиці", - сказав міністр на брифінгу в Києві в п'ятницю.

За його словами, вже зараз буде розпочато розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва блоків, запущено процедуру сертифікації технології в Україні та ухвалення закону, необхідного для реалізації проєкту.

Міністр зазначив, що джерелом фінансування стануть кошти НАЕК "Енергоатом", а також кредитні кошти, які отримає американська компанія.

Галущенко підтвердив раніше озвучену суму будівництва одного подібного енергоблоку в $5 млрд, зазначивши, що обидва блоки споруджуватимуть паралельно, оскільки це економічно вигідніше. За його прогнозами, будівництво може бути завершено орієнтовно у 2032 році.

Теги: #енергетика #westinghouse #хаес #міненерго

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