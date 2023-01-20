ДТЕК закликав МФО відкрити доступ до кредитування приватних енергокомпаній для відновлення зруйнованої інфраструктури

Енергохолдинг "ДТЕК" закликав міжнародні фінансові організації (МФО) відкрити українським приватним компаніям доступ до кредитування для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

"Я хотіла б попросити МФО: не могли б вони змінити правила та процедури, щоб приватні енергетичні компанії в Україні, яка перебуває в стані війни, змогли отримати фінансування з їхнього боку", - сказала начальник відділу міжнародних зв'язків ДТЕК Юлія Бурмістенко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Вона уточнила, що з початку широкомасштабної російської агресії об'єкти ДТЕК зазнали 162 атак крилатими ракетами, безпілотниками та артилерією. Це призвело до знищення та пошкодження багатьох тисяч одиниць енергогенерувального та електромережевого обладнання.

За словами Бурмістенко, ДТЕК наразі отримує частину необхідного обладнання через Міністерство енергетики України та від міжнародних енергетичних компаній, але з урахуванням масштабів обстрілів, які тривають, необхідно інтенсифікувати його закупівлі для оперативного відновлення об'єктів і подачі електроенергії споживачам.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ЄБРР, наразі в банку вже точаться дискусії щодо можливості кредитування ДТЕК. Співрозмовник оцінив як досить імовірне позитивне рішення з цього питання, враховуючи роль енергохолдингу на українському енергетичному ринку, ступінь пошкоджень його об'єктів та накопичену історію міжнародного фінансування.