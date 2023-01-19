Сфера енергетики стане однією з частин 10-го пакета санкцій проти Росії - президент Євроради

Сфера енергетики стане однією з частин 10-го пакета санкцій проти Росії за агресію в Україні, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Можу підтвердити, що ми розпочали консультації щодо можливого 10-го пакета санкцій. Ми вирішили особливо направити ці санкції на енергетичну сферу", - заявив Мішель на пресконференції у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Також, за його словами, необхідно подивитися, у яких секторах є можливість запровадити санкції проти РФ.

Крім того, зазначив Мішель, важливо направити ці санкції проти російських пропагандистів, а також не лише підтримувати тиск щодо Кремля, а й посилювати його.

За словами президента Євроради, ще одним завданням є залучення більшої кількості держав для більшої ізоляції Росії й тих держав, які її підтримують.