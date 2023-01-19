Тепла погода сприяє зниженню споживання е/е, але дефіцит ресурсу поки що суттєвий – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" прогнозує зниження споживання електроенергії через теплу погоду на четвер порівняно з 18 січня, але вказує на збереження суттєвого дефіциту потужності в енергосистемі, пов'язаного з пошкодженнями ліній та генерації.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання на добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - пояснюється в щоденному оновленні компанії щодо ситуації в енергосистемі в телеграм-каналі.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що компанія вчора завершила ремонт автотрансформатора на одній із підстанцій у Дніпровському регіоні та відновила вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, "Укренерго" знизила орієнтовно на 1,5%-1,6% денні ліміти потужності електропостачання на 19 січня, проте Київ, Київська та Одеська область, де після атаки 14 січня діяли екстрені відключення , з четверга повертається до погодинних графіків.