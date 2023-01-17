Економіка

16:21 17.01.2023

Збитки ЗАЕС від російської агресії за останні два місяці зросли майже в 1,5 раза – до 40 млрд грн

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Збитки ЗАЕС від російської агресії за останні два місяці зросли майже в 1,5 раза – до 40 млрд грн

 НАЕК "Енергоатом" оцінює збитки, завдані Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) за час російської окупації з 4 березня минулого року, приблизно в 40 млрд грн, також фіксуються збитки від обстрілів і знеструмлення, хоч і меншого масштабу, АЕС, повідомив голова компанії Петро Котін.

"Збитки, завдані ЗАЕС російськими загарбниками, обчислюються у понад 40 млрд гр. На інших станціях також підраховуються ці збитки. Наслідки обстрілів, знеструмлення станцій - ми все це враховуємо, щоб потім виставити рахунок РФ", - сказав він на брифінгу на Південноукраїнській АЕС у понеділок пізно увечері.

На початку листопада, згідно з оприлюдненою раніше інформацією, ці збитки становили трохи більше 28 млрд грн.

При цьому Котін зазначив, що справа навіть не в грошах, а в тому, щоб Україна мала змогу в будь-якому разі гарантувати безпечну експлуатацію наших станцій.

Щодо ЗАЕС глава "Енергоатому" звернув увагу на невпинну деградацію станції внаслідок простою та дій окупантів на ній.

"Ще три місяці тому я міг би вам сказати так: якщо ми зараз деокупуємо станцію, ми підключимо перші два блоки за тиждень. Сьогодні я можу сказати: ми довго вивчатимемо ситуацію, думаю, як мінімум два місяці, дивитися, який рівень деградації" , – пояснив Котін.

З його слів, якщо Україна не зможе отримати контроль над ЗАЕС тривалий час, можуть виникнути незворотні наслідки.

"Врешті-решт, якщо це (окупація – ІФ-У) триватиме рік чи два, рашисти не запустять ці блоки ніколи, але вони фактично всю станцію виведуть з ладу. Не виключена така ситуація, що її вже неможливо буде підключити", – висловив припущення голова НАЕК.

Водночас він зазначив, що російські окупанти вже не роблять спроб підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми. "Зрештою, до них дійшло, що це неможливо зробити", – прокоментував Котін.

Водночас він наголосив, що дії окупантів негативно позначаються і на інших станціях, зокрема на Південноукраїнській АЕС.

"Дуже погана ситуація у нас була саме тут, на ПАЕС, коли знеструмлення призвело до пошкодження валу турбогенератора, підшипника і фактично там був потрібний дуже важкий ремонт. Такого ремонту ніхто ніколи не робив, тим більше за короткий термін. Наші люди зробили за три тижні. Не хочу вдаватися до деталей, але вони зробили неможливе", – описав ситуацію Котін.

При цьому він зазначив, що "Енергоатом" намагається максимально скоротити ремонти, щоб якнайшвидше підключати генерацію до енергосистеми.

Як повідомлялося, з початку січня в енергосистемі працює вісім із дев'яти доступних атомних енергоблоків на трьох АЕС: Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській. Дев'ятий енергоблок після планового ремонту може бути підключений до енергосистеми вже на початку лютого, зазначив голова "Енергоатому". ЗАЕС з 4 березня минулого року окупована військами країни-агресора, якийсь час працювала двома та нетривало трьома блоками, але вже кілька місяців не виробляє е/е, споживаючи її з енергосистеми України для власних потреб.

Теги: #енергетика #енергоатом #заес

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