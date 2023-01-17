Економіка

16:13 17.01.2023

Другу половину опалювального сезону енергетики пройдуть – гендиректор "ДТЕК Енерго"

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Другу половину опалювального сезону енергетики пройдуть – гендиректор "ДТЕК Енерго"

Енергетики до середини січня вже пройшли першу половину опалювального сезону в Україні та зможуть повністю пройти весь сезон, вважає генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

"Пройшли половину опалювального сезону, мужньо пройдемо і весь. Звичайно, і тут не потрібно мати ілюзій, це буде непросто. Попереду ще мінімум три місяці, і багато чого ще треба зробити і витримати, щоб ці дні пройти. Але ми зможемо", - заявив Салєєв, слова якого наведені у пресрелізі "ДТЕК" у вівторок.

Як він зазначив, протягом першої половини опалювального сезону, або за останні 90 днів, енергохолдингу вдалося, окрім відновлення обладнання після обстрілів, планово відремонтувати чотири енергоблоки ТЕС, ввести в роботу вісім нових лав, а також підтримати паливом не лише власні, а й державні ТЕС за допомогою відвантаження їм наприкінці 2022 року 120 тис. тонн вугілля.

Крім того, машинобудівники компанії в умовах релокації продовжують постачати вугледобувні підприємства необхідним гірничо-шахтним обладнанням.

До кінця опалювального сезону ремонтники "ДТЕК Енерго" планують відремонтувати ще шість енергоблоків ТЕС.

Загалом минулого року компанії вдалося відремонтувати 26 теплових енергоблоків, інвестувавши в це понад 2 млрд грн, та ввести в роботу 28 нових лав.

"Це дозволяє шахтам "ДТЕК" в умовах війни працювати на максимумі та забезпечувати потреби українських ТЕС у вугіллі", - наголосив Салєєв.

Як він нагадав, у першій половині опалювального сезону по енергосистемі України було завдано 12 хвиль масованих ворожих ракетних обстрілів та випущено понад тисячу ракет та снарядів.

Самому ДТЕК Енерго при цьому довелося витримати 26 терористичних атак на ТЕС.

"Троє енергетиків загинуло, 26 поранено, постраждали працівники підрядних організацій та рятувальники. Такі реалії, в яких останні місяці працюють українські енергетики", – констатував Салєєв.

Гендиректор наголосив, що пошкодження об'єктів є серйозними, але після кожної атаки українська енергосистема намагається відновлюватись у максимально стислий термін.

Теги: #опалення #енергетика #дтек_енерго

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