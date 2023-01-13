Кабмін утворив Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури - Шмигаль

Кабінет Міністрів утворив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Учора в Ірпені ми анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини. Це початок масштабної роботи з відновлення житла, яку ми проводитимемо у всій країні", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр повідомив, що для цього на сьогоднішньому засіданні уряд утворює на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг нову структуру — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Це дасть змогу оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності в плануванні та реалізації проєктів", - заявив він.