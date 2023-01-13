Економіка

11:52 13.01.2023

Дефіцит е/е залишається на вчорашньому рівні, але перші дві години доби 13 січня вдалося пройти без лімітів - "Укренерго"

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Дефіцит е/е залишається на вчорашньому рівні, але перші дві години доби 13 січня вдалося пройти без лімітів - "Укренерго"

На 13 січня для забезпечення балансу в енергосистемі всім областям доведено ліміти споживання, що діють із 2:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її щоденним оновленням у соцмережах, станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії перебуває на рівні вчорашнього дня, відповідно, зберігається дефіцит потужності в енергосистемі.

У компанії уточнили, що він особливо виражений у ранковий та вечірній максимум споживання.

"Кожен оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", - повідомляється в телеграм-каналі компанії.

Як пояснив оператор, перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тому для запобігання їм використовуються аварійні відключення.

Водночас уже на вихідні очікується поступове потепління у всій Україні, в результаті чого "Укренерго" прогнозує зниження споживання.

Як повідомлялося, у четвер пізно ввечері "Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго" повідомили, що на НЕК "Укренерго" на 13 січня скасувала ліміти споживання електроенергії, які встановлюються останні три доби на всі години для всіх областей, у нічний час із 00:00 до 7:00.

"На 13 січня диспетчером "Укренерго" встановлений нічний ліміт для області необмежений. Це дає змогу пройти нічний час доби без відключень", - написало "Прикарпаттяобленерго" у своєму фейсбуці.

Теги: #електроенергія #ліміти

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