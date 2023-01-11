Економіка

16:46 11.01.2023

Невеликий імпорт е/е в Україну вже триває з 1 січня – глава Міненерго

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Невеликий імпорт е/е в Україну вже триває з 1 січня – глава Міненерго

 Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах завдяки ухваленому нещодавно урядом рішенню про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії, повідомив міністр Герман Галущенко.

"Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", – сказав він журналістам у Києві в середу.

Коментуючи можливі обсяги експорту, глава Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", – додав Галущенко.

За його словами, питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів - не лише державний "ЕКУ", а й приватні "ЕРВ", група "ДТЕК".

Як повідомляло раніше Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній пікові години, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.

Президент України Володимир Зеленський у грудні минулого року заявляв про постачання електроенергії з Європи обсягом близько 2 ГВт для проходження зими, оцінивши необхідний обсяг коштів у $800 млн.

Водночас на сайті європейської енергосистеми ENTSO-E поки що відображається інформація лише про фізичні перетікання електроенергії з українською енергосистемою, тоді як інформація про імпорт відсутній, а експорт припинився одразу після першого масованого російського ракетного обстрілу енергоінфраструктури 10 жовтня 2022 року.

Теги: #енергетика #міненерго

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