Супермаркети Novus і Varus прибирають із полиць продукцію Bonduelle через скандал із забезпеченням військових РФ

Мережеві ритейлери Novus та Varus відмовляються від реалізації продукції французької компанії Bonduelle через інформацію про підтримку нею агресії РФ в Україні шляхом забезпечення консервованими овочами російських військових, які мобілізуються для відправлення на війну в Україну.

Інформація про бойкот торговельними мережами продукції Bonduelle розміщена на фейсбук-сторінках ритейлерів, при цьому Novus знімає з продажу ще й чай Greenfield, виробництво та власники якого також пов'язані з РФ.

"З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари ТМ Bonduelle та Greenfield. Що ж, відмова від бренду - привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні і смачні продукти. Наприклад, чудова альтернатива ще й за приємною ціною - товари власних торгових марок Novus та Marka Promo", - написала компанія.

"Мережа супермаркетів Varus вже почала знімати з продажу продукцію Bonduelle з полиць своїх супермаркетів. Незважаючи на спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора. Тож, компанія Varus припиняє реалізацію продукції Bonduelle", - уточнює мережа Varus.

Крім того, 5 січня Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) закликало запровадити санкції проти французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії.

"Цей рік розпочинається з нової цілі санкцій. Bonduelle Group отримала заслужену порцію ганебної слави і вже стала спонсором міжнародної війни. Дякуємо світу за безпрецедентну підтримку", - зазначено в повідомленні.

Крім того, за даними НАЗК, компанію вже внесли до списку міжнародних спонсорів війни International War Sponsor. Компанії, що потрапили до нього, офіційно отримують статус високоризикових і піддаються посиленим перевіркам із боку західних банків і фінустанов.

Як повідомлялося, група Bonduelle у березні-2022 повідомила про продовження співпраці з РФ в умовах розв'язаної нею повномасштабної війни проти України, проте "як винятковий захід" до закінчення війни вирішила розподілити між країнами весь прибуток від продажу свого російського сегменту на користь майбутньої реконструкції пошкодженої інфраструктури сільськогосподарських та харчових екосистем України.

Bonduelle представлена в Україні та Росії з 90-х років, із 2004 року має виробництво у Росії. Група має три овочепереробні заводи в РФ, зокрема один у Бєлгороді, недалеко від кордону з Україною, та два у Краснодарському краї.

ТОВ "Новус Україна" створено у 2008 році, у тому самому році відкрито перший супермаркет Novus у країні. Розвитком мережі супермаркетів Novus опікується компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом та нині покійним Ігорем Беззубом.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на липень 2021 року, власником із часткою 100% у статутному капіталі ТОВ було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначені Марина Познякова, Агне Рузгіене, Раймондас Туменас.

Станом на липень 2022 року мережа в Україні налічує понад 80 Novus та 14 "Мі Маркетів".

У мережі Varus налічується 101 супермаркет. Наразі працюють торговельні об'єкти у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській областях та у столиці.