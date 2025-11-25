Інтерфакс-Україна
Економіка
11:49 25.11.2025

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ніч на 25 листопада пошкоджено логістичний центр Novus, під час атаки загинули четверо водіїв постачальників, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вночі внаслідок ракетного удару було пошкоджено наш логістичний центр — серце операцій Novus, один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 тис кв. м. Центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення як символ стійкості, розвитку та віри в майбутнє. Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вигрузку товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали ", - йдеться у релізі.

Компанія висловлює співчуття родинам загиблих та надає всю необхідну допомогу й підтримку сім’ям та постраждалим.

Повідомляється, що зараз логістичний центр не функціонує, на місці працюють відповідні служби.

"Ми оцінюємо масштаби збитків, вони значні, але зараз для нас на першому місці люди. Попри удар, дефіциту товарів у магазинах не буде. Ми вже перебудовуємо логістичні маршрути та працюємо над тим, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі і в найкоротші терміни відновити роботу складу", - наголосили у компанії.

Як повідомлялося, в ніч проти вівторка Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. У столиці підтверджено вже шестеро загиблих. Росіяни прицільно атакують цивільну інфраструктуру та житлові райони, продовжуючи тероризувати мирне населення.

Також у місті тимчасово обмежили теплопостачання.

 

Теги: #київ #обстріли #novus

