NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

Мережа супермаркетів NOVUS завершила комплексну підготовку до осінньо-зимового періоду для забезпечення безперебійної роботи магазинів навіть у разі тривалих відключень електроенергії, загальний обсяг інвестицій в енергонезалежність та резервні рішення становив 385 млн грн, повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми усвідомлюємо, що робота наших супермаркетів є питанням доступу українців до продуктів щоденного вжитку, навіть у кризові періоди. Тому енергетична незалежність стала для NOVUS одним із ключових напрямів інвестицій", — цитує пресслужба заступника генерального директора з управління активами NOVUS Дайнюса Туменаса.

Наразі всі магазини NOVUS обладнано генераторами різної потужності. Їхня загальна встановлена потужність становить 33,72 МВт, що дає можливість підтримувати роботу мережі навіть у періоди тривалих відключень. Загальний обсяг інвестицій в енергоефективність та енергонезалежність із початку повномасштабної війни сягнув 385 млн грн, з них 272 млн грн спрямовано на генератори.

Як зазначається, одним із проривних рішень для українського ритейлу стали газові генератори - більш екологічні, ніж дизельні, та здатні одночасно виробляти електроенергію, тепло та промисловий холод. Компанія встановила чотири установки загальною потужністю 3 МВт на двох своїх об’єктах.

"Газові генератори допомагають залишатися стабільними у критичних умовах і водночас рухають нас у напрямку екологічності та енергоефективності", — підкреслює Туменас.

NOVUS також сформував стратегічний запас дизельного пального – 168 тонн (з розрахунку на шість діб автономної роботи всієї мережі). Додатково налагоджено систему безперервних поставок палива, що дає змогу швидко реагувати на кризові ситуації.

Паралельно компанія розвиває напрямок відновлюваної енергетики. Пілотні проєкти у Нових Петрівцях (Київська обл.) та на логістичному центрі довели ефективність сонячних панелей: у літній період вони покривали до 65% енергопотреб супермаркету. До кінця 2025 року 15 об’єктів NOVUS працюватимуть на власній сонячній генерації загальною потужністю 3,34 МВт. Загальні інвестиції у цей напрям - 78,6 млн грн.

"Майбутнє ритейлу за відновлюваними джерелами енергії. Це не лише економічно вигідно у довгостроковій перспективі, а й дає можливість формувати більш стійкий і відповідальний бізнес", — пояснює Туменас.

Для підвищення ефективності використання енергії у магазинах впроваджується система BMS (Building Management System), яка дає змогу дистанційно керувати освітленням, вентиляцією, електропостачанням та іншими ключовими процесами.

Важливим кроком у зменшенні вуглецевого сліду стала закупівля перших корпоративних електромобілів у 2025 році.

Мережа також наголошує, що у разі відключень е/е магазини залишаються відкритими не лише для покупок, а й як простір підтримки, де можна підзарядити гаджети, зігрітися та придбати свіжі продукти.

Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом і нині покійним Ігорем Беззубом.

Компанія представлена у столичному регіоні, Тернополі та Рівному. Станом на жовтень 25 в мережі 141 об'єктів (88 Novus, 51 магазинів біля дому "Мі Маркет" і два дискаунтери "Хапайка").

За даними YouControl, на жовтень 2025 року власником "Новус Україна" з часткою 100% у статутному капіталі було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначено Марину Познякову, Агне Рузгіене, Раймондаса Туменаса.

Згідно з фінансовими результатами компанії, за підсумками першого півріччя 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року її виручка зросла на 21,5% - до 16 млрд 293,739 млн грн, компанія отримала чистий прибуток у 87,477 млн проти чистого прибутку в 409 млн 041 тис грн за перше півріччя 2024 року.