Novus планує розширювати мережу "Мі Маркет", відкриваючи по 60 магазинів щороку

Мережа супермаркетів Novus відкрила 50 мінімаркетів "Мі Маркет" і планує щорічно відкривати по 60-70 таких магазинів, повідомив заступник генерального директора з операційної діяльності Novus Олексій Панасенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наш орієнтир – відкривати 60–70 магазинів "Мі Маркет" на рік. Більшість і надалі буде зосереджена в Києві та області, але ми будемо експериментувати з іншими регіонами. У п’ятирічній перспективі ми хочемо стати лідером Києва у цьому форматі, закріпитися в ролі мережі, яка справді поруч із людьми щодня", - розповів він.

Як повідомлялося, у серпні в Тернополі мережа відкрила перший магазин такого формату за межами столичного регіону.

"Ми вже маємо сталий бізнес у форматі "магазин біля дому" в Києві та області. Тому логічним кроком стало випробувати цей формат і в інших містах. Ми обирали регіони, які нам знайомі – там уже працюють магазини Novus, ми маємо клієнтську базу і розуміємо місцеві споживчі звички. Тернопіль – це місто з динамікою, активною громадою і запитом на зручний формат покупок. Це був природний вибір", - каже Панасенко.

Він пояснив, що розвиваючи цей формат, компанія орієнтується на чотири ключові фактори: ефективність праці, оптимізовану логістику, правильний асортимент і мінімізацію витрат.

"Це дозволяє нам стабільно тримати показник EBITDA вище 10%. "Мі Маркет" невеликий за розміром, але з високою відвідуваністю і швидким товарообігом. Середній чек складає 140–160 грн, і при цьому клієнт приходить часто – по кілька разів на тиждень. Це й робить модель життєздатною", - каже Панасенко.

Формат "біля дому" дає дуже хорошу ефективність на квадратний метр, адже площа невелика, асортимент максимально адаптований під потреби району, а трафік високий. Середня площа магазину - 96 кв. м.

"Головний наш сервіс – це уважність і гарне ставлення до покупця. Ми прагнемо бути не просто магазином, а частиною соціуму, умовно - членом родини, щоб люди знали: ми завжди поруч, завжди відкриті до діалогу і готові швидко реагувати на потреби громади. Зараз ми тестуємо різні рішення - від цифрових сервісів до локальних ініціатив. І впевнені, що майбутнє саме за цим: поєднання простоти, швидкості й довіри", - каже Панасенко.

Розвитком мережі супермаркетів Novus займається компанія BT Invest (Литва), створена у 2008 році колишніми акціонерами компанії "Сандора" Раймондасом Туменасом і нині покійним Ігорем Беззубом.

Компанія представлена у столичному регіоні, Тернополі та Рівному. Станом на серпень 25 в мережі 140 об'єктів (87 Novus, 51 магазинів біля дому "Мі Маркет" і два дискаунтери "Хапайка").

За даними YouControl, на серпень 2025 року власником "Новус Україна" з часткою 100% у статутному капіталі було ЗАТ "Консул Трейд Гаус" (Вільнюс, Литва). Кінцевими бенефіціарами зазначено Марину Познякову, Агне Рузгіене, Раймондаса Туменаса.

Згідно з фінансовими результатами компанії, за підсумками 2024 року її виручка зросла на 23% - до 29 млрд 014, 664 млн грн, компанія отримала чистий прибуток у 561,086 млн проти чистого збитку 310,7 млн грн за 2023 рік.

ТОВ "Мі Маркет" заснована у червні 2025 р., власником є ТОВ "Новус Україна", статутний капітал 100 тис. грн.