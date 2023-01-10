Економіка

18:13 10.01.2023

Fozzy Group звернулася до головного офісу Bonduelle за спростуванням щодо забезпечення російських військових

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Fozzy Group звернулася до головного офісу Bonduelle за спростуванням щодо забезпечення російських військових

Fozzy Group зупинила заплановані закупівлі продукції французької Bonduelle та звернулася до головного офісу компанії за спростуванням щодо забезпечення російських військових своїми товарами.

"Ми зупинили всі заплановані закупівлі продукції Bonduelle для "Сільпо" та знімаємо продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно спростувати будь-яку взаємодію з російськими військовими", – повідомили у пресслужбі групи агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше українські ритейлери Novus та Varus відмовилися від реалізації продукції французької компанії Bonduelle через інформацію про підтримку нею агресії Росії в Україні шляхом забезпечення консервованими овочами російських військових, які мобілізуються для відправлення на війну в Україну. "Auchan Україна" також ухвалив рішення зняти продукцію з полиць своїх супермаркетів, повідомляється на сторінці мережі у фейсбуці.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції України 5 січня закликало запровадити санкції проти французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії.

Раніше в березні-2022 група Bonduelle повідомила про продовження співпраці з РФ в умовах розв'язаної нею повномасштабної війни проти України, проте "як винятковий захід" до завершення війни вирішила розподілити між країнами весь прибуток від продажу свого російського сегменту на користь майбутньої реконструкції пошкодженої інфраструктури сільськогосподарських та харчових екосистем України.

Bonduelle представлена в Україні та Росії з 90-х років, з 2004 року має виробництво в Росії. Група має три овочепереробні заводи в Росії, зокрема один у Бєлгороді, неподалік кордону з Україною, і два в Краснодарському краї.

Теги: #fozzy_group #bonduelle

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