Події

16:55 29.12.2021

Fozzy Group планує у 2022 році відкрити 60 магазинів-дискаунтерів "Thrash! Траш!"

1 хв читати
Fozzy Group планує у 2022 році відкрити 60 магазинів-дискаунтерів "Thrash! Траш!"

Група компаній Fozzy Group (Київ) планує у 2022 році відкрити 60 нових магазинів-дискаунтерів "Thrash! Траш!".

Як повідомила прес-служба компанії, у 2021 році було відкрито 32 нових магазини "Thrash! Траш!", у результаті чого мережа розширилася до 90 магазинів у 41 місті України. Загальна площа мережі становить 73,5 тис. кв. м

Мережа "Thrash! Траш!" планує також розвиток проектів Food to Go, "Випічка", "Піца власного виробництва" наступного року.

Перший магазин "Thrash! Траш!" відкрився у Харкові у 2016 році.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів майже із понад 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #fozzy_group #thrash
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 28.09.2021
Fozzy Group оголосила про запуск мобільного Банку Власний Рахунок

Fozzy Group оголосила про запуск мобільного Банку Власний Рахунок

20:19 10.11.2020
Fozzy Group відкрив перший "зелений" супермаркет "Сільпо Re Cycling" біля Києва

Fozzy Group відкрив перший "зелений" супермаркет "Сільпо Re Cycling" біля Києва

11:11 24.04.2020
ЄБРР надасть Fozzy Group $60 млн на оновлення й розширення торговельних мереж

ЄБРР надасть Fozzy Group $60 млн на оновлення й розширення торговельних мереж

16:13 20.11.2019
Fozzy Group відкрила найбільший "Сільпо" в Україні, планує до кінця 2019 року запустити ще 6-7 магазинів

Fozzy Group відкрила найбільший "Сільпо" в Україні, планує до кінця 2019 року запустити ще 6-7 магазинів

16:41 03.08.2016
Рахунки "Фоззі-Фуд" розблоковано за рішенням апеляційної інстанції - Fozzy Group

Рахунки "Фоззі-Фуд" розблоковано за рішенням апеляційної інстанції - Fozzy Group

10:42 26.03.2014
Fozzy Group готова вивести з асортименту товари російських виробників у разі відсутності попиту на них

Fozzy Group готова вивести з асортименту товари російських виробників у разі відсутності попиту на них

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Блінкен обговорили врегулювання на Донбасі та подальші переговори з РФ - Держдеп

ДБР підтвердило проведення обшуків у рамках розслідування постачання вугілля з окупованих територій Донбасу

В Одесі затримали іноземця, який влаштував стрілянину в більярдному клубі

У Донецькій області знайшли застреленим солдата-контрактника

В Україні виявлено 5 нових випадків захворювання штамом "омікрон"

ОСТАННЄ

Зеленський і Блінкен обговорили врегулювання на Донбасі та подальші переговори з РФ - Держдеп

Жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, доставили до Києва на санітарному літаку ДСНС

ДБР підтвердило проведення обшуків у рамках розслідування постачання вугілля з окупованих територій Донбасу

У представників "Євросолідарності" провели обшуки у справі щодо закупівлі вугілля на Донбасі - Турчинов

Кабмін скасував застосунок "Вдома" для осіб, які перетинають КПВВ із Донбасу та Криму

У Сумській області псевдофельдшер уколов пенсіонерам снодійне під виглядом вакцини і пограбував їх

У Києві здійснюють обшуки у чиновників РДА та підрядників через присвоєння коштів на ремонт басейну в медзакладі

Україна повністю входить у "жовту зону" епіднебезпеки, очікується відновлення зростання захворюваності на COVID-19 із середини січня - KSE

США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи - посольство

У членів "Євросолідарності" вранці відбулися обшуки - нардеп Геращенко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА