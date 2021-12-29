Fozzy Group планує у 2022 році відкрити 60 магазинів-дискаунтерів "Thrash! Траш!"

Група компаній Fozzy Group (Київ) планує у 2022 році відкрити 60 нових магазинів-дискаунтерів "Thrash! Траш!".

Як повідомила прес-служба компанії, у 2021 році було відкрито 32 нових магазини "Thrash! Траш!", у результаті чого мережа розширилася до 90 магазинів у 41 місті України. Загальна площа мережі становить 73,5 тис. кв. м

Мережа "Thrash! Траш!" планує також розвиток проектів Food to Go, "Випічка", "Піца власного виробництва" наступного року.

Перший магазин "Thrash! Траш!" відкрився у Харкові у 2016 році.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів майже із понад 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.