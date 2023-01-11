Маркет super THRASH! ТРАШ! відновив роботу в Херсоні

Маркет super THRASH! ТРАШ! відновив роботу у Херсоні наприкінці грудня 2022 року, повідомили у пресслужбі Fozzy Group агентству "Інтерфакс-Україна".

Це один із двох маркетів групи, які працювали під цим брендом у Херсоні до війни. Він розташований за адресою вул. 49-ї Дивізії, 45. Площа магазину – 450 кв. м. Зараз асортименти налічує 3500 SKU. У ньому працює генератор на 30 квт. Всі гості можуть скористатися розетками, підзарядити свої пристрої та зігрітися.

"Одразу після відкриття магазину країна-терорист завдала удару по Херсону і ударною хвилею в маркеті вибито шибки. Але наші співробітники вже зашили всі вікна ДСП для страховки та безпеки. Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб забезпечувати споживачів свіжими продуктами за низькими цінами" , - зазначили у пресслужбі.

Перший маркет super THRASH! ТРАШ! у Херсоні було відкрито 15 грудня 2015 року. На початку 2022 року магазини групи у цьому місті були закриті для безпеки співробітників, а вже у листопаді було відновлено роботу супермаркетів "Сільпо".

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на вересень 2022 року в мережі працюють 300 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringo.