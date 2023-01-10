Економіка

11:27 10.01.2023

Російські "дочки" західних банків надають кредитні канікули російським військовим

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Російські "дочки" західних банків надають кредитні канікули російським військовим

Російські дочірні банки іноземних материнських фінустанов, зокрема Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) і OTP Bank (Будапешт), нарівні з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, що воюють в Україні, свідчить інформація на сайтах банків.

У ній зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, та їхні сім'ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками відповідно до закону РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ.

Крім того, на своїх сайтах російські Райффайзенбанк та ОТП Банк визнають існування "ЛНР" та "ДНР" та називають війну в Україні "спецоперацією".

На сайті Райффайзенбанку також ідеться про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.

Як прокоментував Raiffesen Bank International агентству "Інтерфакс-Україна", Райффайзенбанк Росія, як і всі російські банки, за законом зобов'язаний запровадити кредитний мораторій для мобілізованих солдатів.

"RBI-Group не визнає окупованих територій і не веде там банківський бізнес", - наголосили в банку.

Банк додав, що він практично припинив свою кредитну діяльність у Росії після початку війни, скоротив обсяг кредитування приблизно на 25% і продовжує вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзенбанку у Росії, аж до виходу з нього.

"Через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено", - зазначили в групі.

Теги: #банки #війна

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